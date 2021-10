Diretta Rally Finlandia 2021/ Streaming video tv: chi sarà il vincitore?

DIRETTA RALLY FINLANDIA 2021: CORSA LEGGENDARIA

Oggi domenica 3 ottobre il Mondiale Wrc 2021 completerà l’emozionante avventura in diretta con il Rally Finlandia 2021, decimo atto del Mondiale Rally di quest’anno e corsa leggendaria, la cui prima edizione fu disputata nel 1951 e che è diventata un mito grazie ai tantissimi campioni che la Finlandia ha avuto nel rally e che hanno quasi completamente monopolizzato l’albo d’oro della loro corsa di casa. Oggi scopriremo dunque chi sarà il vincitore della classifica finale sulle strade di Jyväskylä e dintorni, nella Finlandia centrale, perché (rispettando il consueto format) nelle prossime ore saranno in programma le ultime fatiche del Rally Finlandia 2021.

Fin da venerdì, stiamo vivendo un appuntamento costituito da un totale di 19 prove speciali da disputare e una distanza complessiva di 287,11 km per quanto riguarda le Special Stages. Il francese Sebastien Ogier è il dominatore della classifica del Mondiale Wrc 2021, lo inseguono il britannico Elfyn Evans, il belga Thierry Neuville e il giovane padrone di casa Kalle Rovanpera, che è il nuovo idolo degli appassionati finlandesi. Tanti protagonisti dunque, ma in Finlandia fra loro sta facendo bene il solo Evans, che guida davanti a Ott Tanak e Craig Breen la classifica al termine delle SS del sabato. Oggi sugli sterrati attorno alla città di Jyväskylä che cosa succederà e chi sarà incoronato vincitore nella diretta Rally Finlandia 2021?

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE IL RALLY FINLANDIA 2021

Segnaliamo subito agli appassionati che oggi, domenica 3 ottobre, non sarà disponibile la diretta tv del Rally Finlandia 2021, ma per tutti ci sarà l’appuntamento con WRC+ All Live, che è un servizio ufficiale a pagamento grazie al quale si riuscirà a seguire la corsa in diretta streaming video. Per tutte le informazioni utili consigliamo invece di visitare e consultare la pagina ufficiale del Campionato del Mondo Wrc, che trovate all’indirizzo www.wrc.com.

DIRETTA RALLY FINLANDIA 2021: IL PERCORSO E IL PROGRAMMA

La diretta Rally Finlandia 2021 oggi, domenica 3 ottobre, culminerà con le ultime quattro prove speciali a Jyväskylä e dintorni, su due diversi tracciati da affrontare due volte ciascuno in un mattino intenso, per proclamare come d’abitudine il vincitore attorno all’ora di pranzo. Dunque si inizierà alle ore 7.35 italiane – un’ora più avanti in Finlandia – con la SS16 Laukaa 1, che misurerà 11,75 km e sarà seguita da quella di Ruuhimaki 1 (11,12 km) che è in programma dalle ore 8.38 italiane.

Si ripeteranno poi queste due fatiche, dunque dalle ore 10.01 sarà la volta della penultima prova speciale Laukaa 2, infine la SS19 sarà l’ultima e decisiva Power Stage, di nuovo sul percorso di Ruuhimaki a partire dalle ore 12.18, per incoronare il vincitore di questa nuova edizione di una gara che è nella leggenda del rally e dell’automobilismo in generale.



