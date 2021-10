Diretta Rally Finlandia 2021/ Streaming video tv: orari, percorso oggi 1 ottobre

Oggi venerdì 1° ottobre il Mondiale Wrc 2021 torna in diretta con il Rally Finlandia 2021, decimo atto del Mondiale Rally di quest’anno e nuovo atto di una corsa classica, la cui prima edizione fu disputata nel 1951 e che è diventata un mito grazie ai tantissimi campioni che la Finlandia ha avuto nel rally. Gareggiare sulle strade di Jyväskylä e dintorni, nella Finlandia centrale, è sempre emozionante. Per quanto riguarda l’attuale edizione del Rally Finlandia 2021, ricordiamo che ci saranno un totale di 19 prove speciali da disputare e una distanza complessiva di 287,11 km per quanto riguarda le Special Stages.

L’attesa si concentrerà naturalmente sul francese Sebastien Ogier, dominatore della classifica del Mondiale Wrc 2021 con 180 punti, che gli consentono di stare con ampio margine al comando della classifica iridata, davanti al britannico Elfyn Evans che insegue a quota 136 punti e al belga Thierry Neuville, terzo a quota 130. In quarta posizione con 129 punti c’è invece il giovane padrone di casa Kalle Rovanpera, che sarà naturalmente particolarmente atteso. Tanti protagonisti dunque da seguire sugli sterrati attorno alla città di Jyväskylä: che cosa succederà oggi nella diretta Rally Finlandia 2021?

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE IL RALLY FINLANDIA 2021

Segnaliamo subito agli appassionati che oggi, venerdì 1 ottobre, non sarà disponibile la diretta tv del Rally Finlandia 2021, ma per tutti ci sarà l’appuntamento con WRC+ All Live, che è un servizio ufficiale a pagamento grazie al quale si riuscirà a seguire la corsa in diretta streaming video. Per tutte le informazioni utili consigliamo invece di visitare e consultare la pagina ufficiale del Campionato del Mondo Wrc, che trovate all’indirizzo www.wrc.com.

DIRETTA RALLY FINLANDIA 2021: IL PERCORSO E IL PROGRAMMA

La diretta Rally Finlandia 2021 oggi, venerdì 1 ottobre, si annuncia decisamente intensa a Jyväskylä e dintorni, perché ci sarà innanzitutto lo shakedown di prima mattina, poi saranno sei le prove speciali da affrontare, a partire dall’ora di pranzo in poi. Dunque si inizierà alle ore 7.01 italiane – un’ora più avanti in Finlandia – con lo shakedown di 4,04 km a Vesala, poi si dovranno aspettare le ore 12.30 per assistere alla prova speciale di Harju 1 (2,31 km), seguita nell’ordine da quelle di Assamaki 1 (12,31 km) dalle ore 13.18 e Sahloinen-Moksi 1 (21,37 km) che è in programma alle ore 14.18 italiane.

Vi sarà poi la pausa, in seguito alla quale si ricomincerà a faticare con le altre tre prove speciali di oggi al Rally Finlandia 2021: Assamaki 2 dalle ore 16.08, Sahloinen-Moksi 2 che è fissata in calendario dalle ore 16.58 ed infine la SS6 di Oittila (km 19,75), che concluderà le fatiche del venerdì dalle ore 18.00.



