Diretta Rally Montecarlo 2020/ Wrc, streaming video tv: orari e percorso

Eccoci al via di una nuova impegnativa ed entusiasmante giornata per la diretta del Rally di Montecarlo 2020: si torna dunque in strada anche oggi sabato 25 gennaio 2020 per affrontare la giornata clou di questo appuntamento, arrivato alla sua 88^ edizione, che apre il Mondiale 2020 per la Wrc. Dopo quindi le mirabolanti imprese dei big del campionato sulle strade del dipartimento delle Hautes Alpes di ieri (dove ricordiamo anche il bruttissimo incidente occorso a Tanak, da cui però pilota e navigatore sono usciti illesi), ecco che anche oggi il tracciato non ci riserverà meno colpi di scena. La battaglia per la vittoria del primo titolo della stagione è poi violenta: ieri Evans, Ogier e Neuville si sono battuti con intraprendenza ma potrebbe ancora accadere di tutto, considerato che pur il meteo potrebbe regalare qualche scherzetto poco gradito.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL RALLY DI MONTECARLO

Segnaliamo che per quanto riguarda le prove speciali in programma oggi, il Rally di Montecarlo 2020 non sarà trasmesso in diretta tv in Italia; si può però segnalare la diretta streaming video sul servizio a pagamento WRC+ All Live, canale ufficiale del campionato che offre tutte le dirette delle speciali e gli approfondimenti del caso; inoltre la nuova piattaforma DAZN proporrà alcune finestre in diretta. Consigliamo comunque a tutti gli appassionati anche di collegarsi al sito ufficiale del mondiale Wrc all’indirizzo www.wcr.com, dove sarà a disposizione il live timing delle prove e tutti gli ultimi aggiornamenti dalla Principato.

DIRETTA RALLY MONTECARLO 2020: IL PERCORSO ODIERNO

Andiamo dunque a vedere che cosa ci riserverà il percorso odierno per la diretta del Rally di Montecarlo 2020: oggi da programma però saranno appena 4 le special stage che verranno affrontate. Si comincerà dunque alle ore 9,38, con il via della prima auto per la SS9 di St Leger les Melezes a La Batie Neuve lunga 16,87 km , mentre di fila verrà affrontata la SS10 di La Breole Selonnet, lunga 20-73 km: dalle ore 14,08 però tutti i protagonisti di questa 88^ edizione del Rally ancora in gara ripercorreranno le prime due frazioni della giornata. Oggi dun1ue saranno le strade intorno alla cittadina di Gap le vere protagoniste, già ben studiate nella scorsa edizione della gara: sarà poi lungo il tratto di trasferimento dei team fino al campo base di Monaco. Sarà quindi una giornata davvero impegnativa quella che attende i big del Wrc!.



