Diretta Rally Montecarlo 2020/ Wrc, streaming video e tv: percorso e orari

Dopo circa tre mesi di sosta, ecco che il Mondiale Wrc torna sotto i riflettori e oggi venerdi 24 gennaio 2020 si darà il vero via alla diretta del Rally di Montecarlo 2020, giunto ormai alla sua 88^ edizione. Si parte dunque sempre dal Principato per dare via alla stagione Wrc che anche quest’anno ci regalerà di certo intensissime emozioni. Dopo tutto parecchi colpi di scena sono già arrivati in questi mesi di pausa, dal ritiro della Citroen come team costruttori al passaggio di Tanak, Campione del mondo in carica ,alla Hyundai e dell’approdo di Sebastian Ogier alla Toyota: senza trascurare le novità organizzative, con l’ampliamento del calendario a 13 tappe con le novità di Kenya, Nuova Zelanda e Giappone. Ma in attesa di vivere tutto questo, cominciamo a vedere che cosa ci riserverà il Rally di Montecarlo, oggi in strada dopo l’eccezionale Shakedown di ieri sera.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL RALLY DI MONTECARLO

Segnaliamo che per quanto riguarda le prove speciali in programma oggi, il Rally di Montecarlo 2020 non sarà trasmesso in diretta tv in Italia; si può però segnalare la diretta streaming video sul servizio a pagamento WRC+ All Live, canale ufficiale del campionato che offre tutte le dirette delle speciali e gli approfondimenti del caso; inoltre la nuova piattaforma DAZN proporrà alcune finestre in diretta. Consigliamo comunque a tutti gli appassionati anche di collegarsi al sito ufficiale del mondiale Wrc all’indirizzo www.wcr.com, dove sarà a disposizione il live timing delle prove e tutti gli ultimi aggiornamenti dalla Principato.

DIRETTA RALLY DI MONTECARLO 2020: LE STAGE DI OGGI

In attesa di vivere questa prima giornata dedicata al Rally di Montecarlo 2020, vediamo che cosa ci riserverà il percorso di oggi. Da programma ufficiale infatti il via verrà dato solo alle ore 8,36 del mattino, quando si accenderà la prova speciale 3 di Curbans-Venterol, lunga 20,2 km. Faranno poi seguito le SS 4 e 5 di St Clement Sur Durance-Freissinierse e Avancon-Notre Dame du Laus, lunghe rispettivamente 20,68 km e 20,59 km. Nel pomeriggio e solo dopo le ore 13.45 i partecipanti al Rally del principato ripercorreranno le stesse tappe della mattina per chiudere la giornata di gara più dura della settimana. Di fatto oggi si percorreranno piò di un terzo dei km totali previsti per questa edizione del Rally di Montecarlo 2020. Inoltre si affronteranno i terreni della regione delle Alti Alpi e delle Alpi dell’Alta Provenza e benché si correrà solo sull’asfalto, sarà ben complicato mantenere una buona tenuta di strada. Non scordiamo infatti che pure il meteo portrebbe metterci il suo zampino: anzi per la giornata di oggi è pure stata prevista un’abbondante nevicata e in ogni caso, il ghiaccio non renderà sicuro il percorso.



© RIPRODUZIONE RISERVATA