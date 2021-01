Diretta Rally Montecarlo 2021/ Streaming video tv: Sebastian Ogier punta al riscatto

Dopo l’affascinante debutto nella giornata di ieri con le prime special stage, ecco che il Rally di Montecarlo 2021 torna in diretta anche oggi, venerdi 22 gennaio 2021: si entra dunque nel vivo del primo appuntamento della nuova stagione del Mondiale Wrc e sono attese vere scintille sulle strade attorno al principato. Come abbiamo giù visto ieri, con la prima quarantina di km di coperti, il mal tempo sta mettendo a dura prova i beniamini del mondiale, che ha appena aperto i battenti: e le notizie per la giornata di oggi non sono più rassicuranti, per cui sarà necessaria la massima attenzione anche per evitare di essere vittime di ghiaccio e pioggia (come occorso a Suninen ieri). Va poi aggiunto che rispetto al classico percorso e format, questa edizione del Rally di Montecarlo porta con se nutrite novità. Alcune le abbiamo già viste ieri come l’anticipo del via alle tappe (è stato imposto sul territorio il coprifuoco alle 18) e la cancellazione dello Shake down, mentre altre le ammireremo oggi, con l’introduzione di tre nuove SS. Pur ridotto e rivoluzionato, pure questo Rally di Montecarlo ci sta regalando grandi sorprese: sicuramente anche oggi sarà grandissimo spettacolo.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE IL RALLY MONTECARLO 2021

Al via della nuova stagione Wrc dobbiamo ricordare agli appassionati che non sarà disponibile la diretta tv del Rally di Montecarlo 2021, ma per tutti ci sarà l’appuntamento con WRC+ All Live, che è un servizio a pagamento grazie al quale si riuscirà a seguire la corsa in diretta streaming video. Per tutte le informazioni utili consigliamo invece di visitare e consultare la pagina ufficiale del mondo Wrc, che trovate all’indirizzo www.wrc.com.

DIRETTA RALLY MONTECARLO 2021: IL PERCORSO

Per la diretta del Rally di Montecarlo 2021, tocca ora dare subito a tutti gli appassionati le prime indicazioni per vivere al meglio questa seconda giornata del primo appuntamento del mondiale Wrc. Come già visto ieri, si partirà in anticipo rispetto al solito programma: oggi il via con la prima SS sarà addirittura alle ore 6.10 con la tappa numero 3 di Aspermont-Le Batie des Fonts 1, lunga 19.61 km: a seguire e non prima delle 7.30 circa ecco la SS4 di Chalancon-Gumiane 1, di 21.26 km mentre nella tarda mattinata i piloti affronteranno 22.24 km per la frazione cinque di Mountauban sur l’Ouveze-Villebois les pins, la più lunga dell’intera manifestazione. Nel pomeriggio e non prima delle ore 12.17 ecco che gli equipaggi andranno poi a ripetere solo le prime due stage della mattinata, peraltro inedite per il Rally di Montecarlo



