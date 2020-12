Diretta Rally Monza 2020/ Wrc, streaming video Rai: il verdetto finale

DIRETTA RALLY MONZA 2020: GIORNATA DECISIVA!

Oggi, domenica 6 dicembre 2020, sarà la giornata decisiva della diretta del Rally di Monza 2020, appuntamento inedito per il mondiale Wrc, promosso anzi a tappa finale della tormentata stagione 2020 nel calendario stravolto dal Covid. Siamo dunque alle tappe decisive non solo per il podio finale della corsa lombarda, ma pure per l’attribuzione del titolo iridato: battaglia che è vivissima tra il fango e la nebbia del capoluogo brianzolo e ieri anche negli scenari innevati delle Valli bergamasche, dove abbiamo vissuto sei prove speciali di grandissima importanza.

Oggi si torna all’Autodromo Nazionale di Monza, palcoscenico dunque dell’ultimo giorno del Mondiale Wrc: ci sarà ancora tempo per qualche ribaltone in extremis? Andiamo allora a scoprire tutte le informazioni utili per vivere al meglio l’ultimo giorno della diretta del Rally Monza 2020, che dirà l’ultima parola su chi sarà il campione del Mondo Wrc.

DIRETTA RALLY MONZA 2020 IN TV E STREAMING VIDEO: COME SEGUIRE L’EVENTO

Ricordiamo agli appassionati che il Rally di Monza 2020 in diretta tv sarà visibile almeno parzialmente in chiaro, una ottima notizia dal momento che si svolgerà interamente a porte chiuse per le norme contro il contagio da Coronavirus: la tv nazionale ha previsto parecchie finestre per seguire i protagonisti del Mondiale Wrc in diretta tv. L’appuntamento odierno sarà sempre su Raisport + HD (numero 57 del telecomando) nelle finestre previste dalla Tv di Stato. Sarà poi garantita anche la diretta streaming video di tale finestra, tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play. Ricordiamo pure gli appassionati di visitare e consultare la pagina ufficiale del mondo Wrc, che trovate all’indirizzo www.wrc.com, per tutte le informazioni utili. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA RALLY MONZA 2020: IL PERCORSO E IL PROGRAMMA

Come abbiamo accennato prima, per la diretta del Rally Monza 2020, oggi torneremo all’Autodromo come sede delle ultime tre prove speciali, dopo che ieri i protagonisti del Wrc si sono addentrati in Val Seriana, Val Brembana e Valle Imagna per una giornata molto speciale. Oggi invece a Monza ci attendono nell’ordine la SS14 PZero Grand Prix 3 di 10,31 km, con il primo pilota atteso al via alle ore 7.48, la SS15 Serraglio 1 di 14,97 km alle ore 10.08 e infine la Power Stage SS16 Serraglio 2 sempre di 14,97 km, che con partenza alle ore 12.18 metterà la parola fine al Rally Monza 2020 e decreterà in modo definitivo tutti i verdetti del Mondiale Rally 2020. In chiusura, ricordiamo anche la cerimonia del podio, fissata invece per le ore 14.00. Una domenica come sempre più breve rispetto ai due giorni precedenti, ma che dirà l’ultima parola…

