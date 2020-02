Diretta Rally Svezia 2020/ Wrc, streaming video tv: percorso e orari (15 febbraio)

Seconda giornata per la diretta del Rally di Svezia 2020: i protagonisti del Mondiale Wrc tornano dunque in strada anche oggi, sabato 15 febbraio per il secondo appuntamento del calendario ufficiale, con la speranza di poter disputare senza inghippi le prove speciali previste oggi. Già perchè il meteo non sta certo aiutando gli organizzatori del Rally che dopo aver dovuto stravolgere il percorso e ridotto in maniera considerevole il numero di prove speciali e anche nei giorni scorsi si è dovuto intervenire, cancellando di fatto la SS1 di Karlstad, che è diventata un sorta di secondo shakedown. Non è quindi iniziata sotto i migliori auspici questa edizione del Rally di Svezia 2020 ma certo siamo sicuri che oggi lo spettacolo non mancherà: in palio dopo tutto vi sono punti sempre pesanti per la classifica iridata e pure le varie e mutevoli condizioni del tracciato metteranno alla prova brillanti protagonisti delle 4 ruote.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE IL RALLY SVEZIA 2020

Dobbiamo ricordare che non sarà disponibile la diretta tv del Rally di Svezia 2020, ma per tutti gli appassionati ci sarà l’appuntamento con WRC+ All Live, che è un servizio a pagamento grazie al quale si riuscirà a seguire la corsa in diretta streaming video. Apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone vi saranno utili anche per seguire le finestre che saranno garantite nella giornata dalla piattaforma DAZN; per tutte le informazioni utili consigliamo invece di visitare e consultare la pagina ufficiale del mondo Wrc, che trovate all’indirizzo www.wrc.com.

DIRETTA RALLY DI SVEZIA 2020: IL PERCORSO

Andiamo dunque a controllare subito che cosa ci riserva il programma, pur già ridotto, del Rally di Svezia 2020 per questa intensa seconda giornata. Di fatto però non attendiamoci un numero considerevole di prove speciali: da calendario infatti oggi ci attendono solo 4 Special stage, come già occorso ieri. Il via però verrà dato molto presto: alle ore 8,42 ecco la partenza della prima auto per la SS5 di Hof Finnskog 2, lunga 21,26 km che che è stata già interpretata solo nella giornata di ieri: di fila verranno poi affrontate la SS6 di Finnskogen 2 e la SS7 di Nyckelvattnet 2, lunghe rispettivamente 20,68 km e 18,94 km. Nel pomeriggio e non prima delle ore 15.00 i protagonisti del mondiale Wrc ancora in gara saranno in strada per interpretare la SS16 di Torsby Sprint 2 (già alla vigilia del rally il comitato organizzatore aveva deciso di cancellare le tappe dalla 8 alla 15 comprese), lunga appena 2.8 km e che già ha chiuso la giornata di ieri e consacrato Evans con leader della generale. Sono chiaramente tutte tappe a cui fare molta attenzione, ma certo non possiamo ora non evidenziare la prova di Finnskogen, che torna a fare parte del Rally di Svezia dal 2012.



