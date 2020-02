Diretta Rally di Svezia 2020/ Wrc, streaming video tv: orari e percorso (oggi)

Oggi, venerdi 14 febbraio 2020 si entra nel vivo della diretta del Rally di Svezia 2020, secondo appuntamento del Mondiale Wrc: dopo quindi il gustoso anticipo nel principato, che ha visto il successo più che meritato di Thierry Neuville, ecco che in protagonisti di questa stagione iridata, appena al via, si spostano su al nord, per competere tra le nevi (ben poche) tra Svezia e Norvegia, in una gara che pure a lungo ha rischiato di venir cancellata dal calendario. Fino all’ultimo infatti protagonisti del Wrc e appassionati sono rimasti col fiato sospeso: a lungo infatti il Rally di Svezia ha rischiato la cancellazione per mancanza di neve. In extremis il comitato organizzatore ha comunque dato il via libera a correre, ma su un percorso modificato rispetto all’originale e soprattutto tanto ridotto, tanto che verranno disputati quest’anno appena 171, 74 km divisi in 11 prove speciali e solo in territori dove sarà possibile correre con sicurezza su neve e ghiaccio. Ci attende dunque un Rally di Svezia ben corto oggi ma certo nonostante i pochi km, non mancheranno le grandi emozioni in strada: chissà se oggi Ott Tanak, campione in carica, si riconfermerà

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE IL RALLY SVEZIA 2020

Dobbiamo ricordare che non sarà disponibile la diretta tv del Rally di Svezia 2020, ma per tutti gli appassionati ci sarà l’appuntamento con WRC+ All Live, che è un servizio a pagamento grazie al quale si riuscirà a seguire la corsa in diretta streaming video. Apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone vi saranno utili anche per seguire le finestre che saranno garantite nella giornata dalla piattaforma DAZN; per tutte le informazioni utili consigliamo invece di visitare e consultare la pagina ufficiale del mondo Wrc, che trovate all’indirizzo www.wrc.com.

DIRETTA RALLY SVEZIA 2020: IL PERCORSO DI OGGI

Andiamo dunque subito a vedere che cosa ci riserverà la diretta del Rally di Svezia 2020 per questa prima vera giornata di gara, tenuto conto che però sono tante le novità che avremo in questa edizione della corsa Wrc, ulteriormente modificata, come spiegato brevemente prima. Ecco che allora da programma, dopo i piccoli anticipi vissuti ieri sera, i protagonisti del Mondiale Wrc saranno in strada già alle ore 8,42 del mattino per disputare la SS2 di Hof Finnskog 1 lunga 21,26 km, a cui faranno seguo le prove speciali 3 e 4 di Finnskogen 1 e Nyckelvattnet 1, lunghe rispettivamente 20,68 e 18,94 km. Nel pomeriggio e non prima delle ore 15.00 però non assistemmo alla riedizione delle speciale stage del mattino di fatto distribuite anche su sabato, ma verrà disputata solo la nuova SS5 di Torsby Sprint 1, lunga solo 2.80 km. Di fatto quindi verranno disputati oggi solo 63,68 km cronometrati, quasi tutti nel territorio norvegese, che pare offrire alla vigilia, condizioni migliori per correre. Non ci resta che attendere il via ufficiale!



