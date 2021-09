DIRETTA/ Rangers Lione video streaming tv: a Glasgow arbitra Andreas Ekberg

DIRETTA RANGERS LIONE: L’ARBITRO

La sfida di Europa League Rangers Lione oggi sarà diretta dal fischietto svedese Andrea Ekberg, che pure sarà in campo in Scozia con gli assistenti Culum e Hallberg e con Kristoffer Karlsson in qualità di quarto uomo. Fissando dunque la nostra attenzione sul primo direttore di gara, scopriamo che in stagione l’arbitro nordico ha collezionato solo due presenze in campo, entrambe registrate per le qualificazioni all’Europa league: nel dettaglio Ekberg ha seguito le sfide Mura-Zalgiris e Omonia Nicosia-Royal Antwerp, dove nel complesso ha deciso di 7 ammonizioni e un calcio di rigore. Ampliando la nostra analisi ricordiamo che in carriera lo svedese ha diretto i Rangers una volta sola, nella sfida contro il Braga nell’edizione 2019-20 di Europa league: non vi sono precedenti con il Lione invece. (agg Michela Colombo)

DIRETTA/ Monaco Sturm Graz video streaming tv: arbitra Donatas Rumsas

DIRETTA RANGERS LIONE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Rangers Lione è su Sky Sport: per questa stagione infatti l’Europa League si divide tra la televisione satellitare e la piattaforma DAZN, nel primo caso bisognerà essere abbonati al pacchetto Calcio per accedere alle immagini mentre nel secondo, come sempre, la visione sarà garantita (ai clienti) in diretta streaming video, e dunque utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. In alternativa, potrà essere sfruttata una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI LEICESTER NAPOLI/ Quote: Zambo Anguissa già protagonista!

RANGERS LIONE: RISULTATO IN EQUILIBRIO

Rangers Lione, in diretta giovedì 16 settembre 2021 alle ore 21.00 presso Ibrox Park a Glasgow, sarà una sfida valevole per la prima giornata della fase a gironi di Europa League. Match tra squadre già brillanti in questo inizio di stagione. I Rangers non sono riusciti a concretizzare il sogno della fase a gironi di Champions ma hanno centrato di nuovo l’ingresso nel tabellone di Europa League. Nel campionato scozzese dopo la vittoria nell’Old Firm contro il Celtic è arrivato anche il successo in casa del St. Johnstone, che ha mantenuto i “Gers” in testa alla classifica davanti alle squadre di Edimburgo, Hibernian e Hearts.

DIRETTA/ Leicester Napoli video streaming tv: l'arbitro del match sarà Tiago Martins

Il Lione ha calato il tris nella Ligue 1 francese contro lo Strasburgo e si mantiene attaccato al treno europeo dopo un inizio non brillante, con 8 punti nelle prime 5 partite, dei quali 6 ottenuti negli ultimi due match. Un cambio di passo che il tecnico olandese Peter Bosz spera possa essere di buon auspicio anche per far bene sul fronte europeo, col Lione che spera di tornare protagonista come nella stagione 2019/20, quando la squadra allora allenata da Rudi Garcia si è spinta fino alla semifinale di Champions League.

PROBABILI FORMAZIONI RANGERS LIONE

Le probabili formazioni di Rangers Lione, match che andrà in scena a Ibrox Park a Glasgow. Per i Rangers, Steven Gerrard schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: McLaughlin; Tavernier, Balogun, Helander, Bassey; Aribo, Davis, Kamara; Roofe, Morelos, Kent. Risponderà il Lione allenato da Peter Bosz con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Anthony Lopes; Gusto, Denayer, Diomande, Emerson; Guimaraes, Mendes; Shaqiri, Aouar, Ekambi; Dembele.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match a Ibrox Park a Glasgow, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dei Rangers con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.35, mentre l’eventuale successo del Lione, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.65.



© RIPRODUZIONE RISERVATA