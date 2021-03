Diretta/ Rangers Slavia Praga (Europa League) streaming video e tv. Esito incerto

DIRETTA RANGERS SLAVIA PRAGA: REGNA L’EQUILIBRIO!

Rangers Slavia Praga, in diretta giovedì 18 marzo 2021 alle ore 21.00 presso Ibrox a Glasgow, sarà una sfida valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Esito incerto dopo l’1-1 nella Repubblica Ceca, il Rangers si è preso un minimo vantaggio col pareggio con gol, ma il discorso qualificazione sembra comunque aperto per uno Slavia che si è dimostrato un osso duro per tutte le avversarie incrociate in questa Europa League. La formazione allenata da Steven Gerrard è in serie positiva da 18 partite consecutive e ha già messo in cassaforte la conquista del titolo di Scozia che negli ultimi 9 anni era sempre andato ai rivali del Celtic.

Ottimo stato di forma anche per lo Slavia, che in campionato continua a dominare con 14 punti di vantaggio rispetto ai rivali dello Sparta, che pur hanno disputato finora 2 partite in meno. E’ identica la serie positiva dei ceki che non sono mai stati sconfitti nelle ultime 18 uscite, la partita sembra essere ora un braccio di ferro che potrebbe essere aperto a qualunque esito.

DIRETTA RANGERS SLAVIA PRAGA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Rangers Slavia Praga in diretta tv sarà trasmessa esclusivamente sui canali di Sky che ne detiene l’esclusiva: per la precisione, l’appuntamento con la partita dell’Emirates Stadium sarà sui canali di Sky Sport dal numero 251 in poi, con la possibilità per gli abbonati di affidarsi anche alla diretta streaming video tramite il servizio Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI RANGERS SLAVIA PRAGA

Le probabili formazioni della sfida tra Rangers e Slavia Praga presso Ibrox. I padroni di casa allenati da Steven Gerrard scenderanno in campo con un 4-3-3 e questo undici titolare: McGregor, Patterson, Goldson, Helander, Barisic, Kamara, Davis, Aribo, Hagi, Morelos, Kent. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Jindřich Trpišovský con un 4-2-3-1 così disposto dal primo minuto: Kolaf, Bah, Kudela, Zima, Boril, Sima, Stanciu, Holes, Provod, Olayinka, Kuchta.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Rangers e Slavia Praga, le quote del bookmaker Snai fissano a 2.40 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 3.20 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 3.00 volte la posta scommessa.



