Diretta Rangers Stella Rossa/ Streaming video tv: ottavi, l’andata (Europa League)

DIRETTA RANGERS STELLA ROSSA: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Dopo gli spareggi, ecco che torna in campo l’Europa League. Tra le sfide in programma per gli ottavi della competizione europea, anche quella in diretta tra Rangers e Stella Rossa. Il match si giocherà oggi, 10 marzo, alle ore 21.00. Scopriamo di più sulla gara degli ottavi. I Rangers hanno vinto due dei tre precedenti tra le due squadre in casa.

Il tecnico Giovanni van Bronckhorst è reduce dal passaggio del turno dopo gli spareggi, durante i quali ha eliminato il Borussia Dortmund, ma non fa proclami, anzi, tiene bassa la testa: “Loro sono arrivati primi nel girone e conosciamo bene la loro forza”, ha dichiarato. Dall’altra parte, Dejan Stankovic ci crede: “L’Europa è sempre magica per la Stella Rossa. Nessuno può impedirci di sognare e pensare in grande”. Il clima è caldissimo.

COME VEDERE RANGERS STELLA ROSSA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Dove si può vedere in tv il match in diretta tra Rangers e Stella Rossa? La sfida degli ottavi di finale di Europa League, valida per gli ottavi, sarà visibile sia su Sky Sport che su Dazn. Entrambe detengono infatti i diritti della competizione. Su Dazn la diretta inizierà mezz’ora prima del fischio d’inizio, fissato per le 21: in telecronaca ci sarà Marco Calabresi. Il match si potrà seguire anche in streaming video su Sky Go, app, e su Dazn da smartphone o tablet, essendo l’applicazione fruibile anche da dispositivi mobili.

PROBABILI FORMAZIONI RANGERS STELLA ROSSA

In attesa del fischio d’inizio della diretta della sfida degli ottavi tra Rangers e Stella Rossa, scopriamo insieme le formazioni che i due tecnici dovrebbero schierare. Per quanto riguarda i padroni di casa, Van Bronckhorst dovrebbe optare per un 4-2-3-1. Stankovic dovrebbe invece rispondere con un 4-4-2 che dovrebbe vedere schierato anche Piccini, ex conoscenza del calcio italiano. Pippo Falco dovrebbe partire dalla panchina.

RANGERS (4-2-3-1): McGregor, Tavernier, Goldson, Balogun, Bassey, Kamara, Lundstram, Aribo, Arfield, Kent, Morelos.

STELLA ROSSA (4-4-2): Borjan, Piccini, Dragovic, Erakovic, Rodic, Kanga, Sanogo, Srnic, Ivanic, Katai, Omoijuanfo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE DI RANGERS STELLA ROSSA

In attesa della diretta del match tra Rangers e Stella Rossa, scopriamo di più sulle quote della gara. Ricordiamo che i padroni di casa sono imbattuti nel proprio stadio contro la Stella Rossa, con due vittorie e un pareggio. Al ritorno, però, potrebbe esserci qualche problema in più. Qui, infatti, un pareggio e due sconfitte per la squadra di Glasgow. Le quote della sfida di Betfair vedono come favorita la squadra di casa: l’1 è quotato a 1.65. Il pareggio tra le due formazioni è invece dato a 3.75. La vittoria esterna della Stella Rossa è quotata invece a 5.

