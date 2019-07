Diretta Real Madrid Atletico Madrid/ Streaming video Sportitalia: il derby (ICC 2019)

Real Madrid Atletico Madrid, in diretta dal MetLife Stadium di East Rutherford, nel New Jersey, è una delle partite più attese nel programma della International Champions Cup 2019: si gioca alla 1:30 della mattina italiana di sabato 27 luglio, e sarà un gustoso anticipo di una rivalità che interesserà il campionato spagnolo e anche eventualmente la Champions League – dove queste due squadre si sono sfidate in finale per due volte nello spazio di tre anni. Riguardo il torneo in corso, i blancos sono reduci dalla vittoria ai rigori contro l’Arsenal ma hanno perso Marco Asensio per quasi tutta la stagione (rottura del crociato) e dunque hanno subito un colpo durissimo, mentre i Colchoneros hanno deluso nel loro esordio negli Stati Uniti, non andando oltre un pareggio contro il Chivas Guadalajara. Detto che la squadra di Diego Simeone giocherà anche contro la Juventus (ma tra due settimane e in Svezia), andiamo a leggere le possibili scelte dei due allenatori per questa partita, mentre aspettiamo il calcio d’inizio nella diretta di Real Madrid Atletico Madrid.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Real Madrid Atletico Madrid è disponibile su Sportitalia, come già per tutte le partite della International Champions Cup 2019: dunque l’appuntamento con il derby sarà in chiaro per tutti, sul canale 60 del televisore (l’emittente non è più presente sul bouquet di Sky). In alternativa potrete seguire questa sfida anche in diretta streaming video, visitando il sito www.sportitalia.com con dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID ATLETICO MADRID

Essendo partita vera, Real Madrid Atletico Madrid dovrebbe vedere in campo due formazioni vicine a quelle titolari: dunque ci aspettiamo i blancos con Courtois tra i pali, a sua protezione Sergio Ramos e Varane con Carvajal e Marcelo ad agire ai lati. In mezzo al campo Kroos e Modric dovrebbero partire titolari, eventualmente con Isco ad agire come mezzala tattica; davanti Eden Hazard e Jovic insieme a Benzema, ma occhio a Gareth Bale che potrebbe essere tornato importante nel progetto dopo l’infortunio di Asensio. L’Atletico Madrid giocherà invece con Savic e Felipe davanti a Oblak, Trippier e Renan Augusto a correre sulle corsie mentre sulle fasce laterali potremmo vedere Koke e Lemar, con un centrocampo al centro che potrebbe prevedere la coppia formata da Hector Herrera e Saul Niguez. La coppia offensiva potrebbe essere formata da Morata e Diego Costa, come già contro il Chivas.



© RIPRODUZIONE RISERVATA