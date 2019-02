Gareth Bale, gesto dell’ombrello in Atletico-Real Madrid/ Video, esultanza polemica: scoppia la polemica

Il derby di Madrid tra Atletico e Real è terminato 1-3: dopo il botta e risposta tra Casemiro e Griezmann, Sergio Ramos e Gareth Bale hanno regalato alla formazione di Santiago Solari tre punti fondamentali in termini di classifica. Ma il calciatore gallese ha scatenato una vera e propria bufera dopo la rete siglata: una volta infilato Oblak, l’ex Tottenham si è rivolto verso il pubblico dei Colchoneros e ha sfoderato un gesto dell’ombrello. L’esterno offensivo è stato subissato di fischi dal Wanda Metropolitano e sui social network si è accesa la polemica per il gesto irrispettoso nei confronti dei sostenitori della formazione allenata da Diego Simeone.

GARETH BALE, GESTACCIO DURANTE ATLETICO-REAL MADRID: IL VIDEO

Il classe 1989 nel derby di Madrid ha messo a segno il suo dodicesimo gol stagionale tra Liga, Champions League e Mondiale per club, ma il gesto rivolto ai tifosi dei Colchoneros scatenerà sicuramente ulteriori polemiche. Sui social sono in tanti a condannare quanto fatto dall’ex Spurs: «Bale hai sbagliato stadio per fare certe cose», «Ma Bale ha fatto il gesto dell’ombrello? Ora non lo fanno uscire vivo dal campo…», «È tornato il Real Madrid ma che brutta l’esultanza di Bale…». C’è anche chi prova a sdrammatizzare l’accaduto: «Bale con la cosa più da Bale: entra a partita in corso e segna da posizione defilata sul secondo palo. L’esultanza è da popcorn puro», «Quanto mi gasa l’esistenza di Bale», «Bale vuole passare inosservato». Attese le reazioni dei diretti interessati nelle prossime ore: qui di seguito il video





