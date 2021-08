Diretta/ Real Madrid Milan streaming video tv: sapore di Champions (amichevole)

DIRETTA REAL MADRID MILAN: PIOLI SFIDA ANCELOTTI…

Real Madrid Milan, in diretta domenica 8 agosto 2021 alle ore 18.30 presso il Worthersee Stadion di Klagenfurt, con i rossoneri in Austria nella nuova tappa del loro tour di amichevoli internazionali. Sapore di Champions col Milan che continua nel suo tour internazionale di amichevoli. L’ultima sfida al Mestalla di Valencia si è chiusa con una sconfitta ai calci di rigore dopo lo 0-0 nei tempi regolamentari: in attesa di riavere a disposizione Zlatan Ibrahimovic, la squadra di Stefano Pioli lavora per ottenere il meglio dagli uomini attualmente in rosa, aspettando magari novità dal mercato, con Josip Ilicic in procinto di trasferirsi in rossonero dall’Atalanta.

Per Carlo Ancelotti la sfida contro il Milan rappresenta sempre un faccia a faccia importante con una parte del suo passato fatta di innumerevoli successi e due Champions conquistate. Il tecnico dopo le esperienze sulle panchine di Napoli ed Everton riparte da un top team, col Real che punta a questa stagione per tornare leader in Europa e in Spagna, dopo aver lasciato nella scorsa stagione il trono della Liga ai cugini dell’Atletico Madrid.

DIRETTA REAL MADRID MILAN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Real Madrid Milan sarà trasmessa su Sky Sport 1, canale 201 della piattaforma satellitare e anche sul canale numero 202, ovvero Sky Sport Calcio. Sarà inoltre possibile per tutti gli abbonati alla Pay tv satellitare seguire la partita in diretta streaming video collegandosi con applicazioni Sky Go sul web o scaricandole attraverso piattaforme mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID MILAN

Le probabili formazioni di Real Madrid Milan, match che andrà in scena al Worthersee Stadion di Klagenfurt. Per il Real Madrid, Carlo Ancelotti schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Courtois; Eder Militão, Alaba, Nacho, Marcelo; Modric, Casemiro, Valverde; Lucas Vazquez, Benzema, Rodrygo. Risponderà il Milan allenato da Stefano Pioli con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernández; Pobega, Tonali; Castillejo, Brahim Díaz, Rebic; Rafael Leão.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Worthersee Stadion di Klagenfurt, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Real Madrid con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.85, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a uno quota di 3.40, mentre l’eventuale successo del Milan, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.60.



