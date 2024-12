PROBABILI FORMAZIONI MILAN STELLA ROSSA: SI VA IN CAMPO A SAN SIRO!

Andiamo a vedere con le probabili formazioni Milan Stella Rossa chi giocherà o potrebbe giocare nella sesta giornata di Champions League 2024-2025, una sfida in programma alle ore 21:00 di mercoledì 11 dicembre e molto importante per il Milan, che in campionato arriva dalla sconfitta di Bergamo ma in Champions League ha rialzato la testa con due vittorie consecutive, prima quella splendida del Bernabeu e poi quella sofferta contro lo Slovan Bratislava, che ha lasciato qualche strascico per i due gol subiti e una fase difensiva ballerina ma ha comunque portato in dote tre punti pesanti per inseguire quelli che potrebbero anche essere ottavi.

Stasera altro impegno abbordabile, ma attenzione a sottovalutare la Stella Rossa: dopo aver perso male le prime quattro partite, due settimane fa la Stella Rossa ha avuto una serata incredibile travolgendo lo Stoccarda 5-1, da vedere se sia stata solo una congiunzione di eventi o se invece questa formazione possa realmente replicare una prestazione di quel tenore. Lo scopriremo presto, intanto noi possiamo accomodarci e andare a leggere quelle che potrebbero essere le scelte da parte dei due allenatori qui a San Siro, analizzando insieme le probabili formazioni Milan Stella Rossa.

QUOTE E PRONOSTICO MILAN STELLA ROSSA

Naturalmente le quote emesse dall’agenzia Snai, che leggiamo a corredo delle probabili formazioni Milan Stella Rossa, identificano nei rossoneri la squadra favorita per la vittoria con un valore pari a 1,27 volte la posta in palio sul segno 1; per contro il successo dei serbi, regolato dal segno 2, vi farebbe guadagnare una cifra che corrisponde a ben 9,50 l’importo che avrete messo sul piatto, mentre l’ipotesi del pareggio per la quale puntare sul segno X porta in dote, con questo bookmaker, una vincita equivalente a 6,00 volte la giocata.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN STELLA ROSSA

GLI 11 DI FONSECA

Sicuramente per quanto riguarda le probabili formazioni Milan Stella Rossa pesa parecchio l’infortunio di Pulisic, sempre titolare in Champions League: la mossa classica per sostituirlo sarebbe quella di inserire Loftus-Cheek centrale con Musah o Chukwueze sull’esterno al posto dello statunitense, ma attenzione perché Paulo Fonseca sta studiando l’alternativa con Morata a ridosso della prima punta che ovviamente sarebbe Abraham, a giocare laterale sarebbe a quel punto Musah confermando Rafael Leao da laterale sinistro, una variante tattica che potrebbe portare i suoi frutti e che, almeno così pare, potrebbe realmente essere provata stasera.

A centrocampo come sempre, per Milan Stella Rossa, giocheranno Youssouf Fofana e Reijnders mentre la sorpresa potrebbe arrivare nel ruolo di terzino destro, dove il poco convincente Emerson Royal potrebbe accomodarsi in panchina così da fare spazio a Calabria che tornerebbe titolare. Naturalmente avremo Maignan tra i pali e Theo Hernandez da terzino sinistro, poi qualche dubbio per quanto riguarda i centrali: Gabbia e Thiaw hanno giocato a Bergamo, stasera potrebbe anche toccare a Tomori e Strahinja Pavlovic o comunque uno dei due, a quel punto il favorito diventerebbe l’inglese.

LE MOSSE DI MILOJEVIC

Da valutare le mosse di Vladan Milojevic nelle probabili formazioni Milan Stella Rossa, fa poco testo il 6-0 di campionato al Tekstilac ma ad ogni modo Luka Ilic ha segnato quattro gol e per questo dovrebbe essere mandato in campo come esterno alto a destra, sull’altro versante il ballottaggio è tra Katai e l’ex Torino Radonjic mentre a fare da trequartista dovrebbe essere impiegato il gioiellino Andrija Maksimovic. A fare da centravanti sarà ancora una volta Cherif Ndiaye, poi occhio alla mediana dove abbiamo un ex come Krunic, sempre titolare in questa Champions League e che dovrebbe fare coppia con Timi Max Elsnik.

In difesa invece Milojevic, per quanto riguarda le probabili formazioni Milan Stella Rossa, va per la conferma dei quattro che hanno giocato anche sabato in campionato, in questo reparto almeno non dovrebbero esserci particolari sorprese nella squadra serba che si presenterà a San Siro per affrontare il Milan: in questo senso quindi ecco Lekovic e Drkusic come centrali con Prutsev e Rodic che si muovono come terzini, in porta agirà come sempre Gutesa.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN STELLA ROSSA: IL TABELLINO

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Thiaw, T. Hernandez; Y. Fofana, Reijnders; Musah, Morata, Rafael Leao; Abraham. Allenatore: Paulo Fonseca

STELLA ROSSA (4-2-3-1): Gutesa; Prutsev, Lekovic, Drkusic, Rodic; Krunic, Elsnik; L. Ilic, A. Maksimovic, Katai; C. Ndiaye. Allenatore: Vladan Milojevic