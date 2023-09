DIRETTA REAL MADRID REAL SOCIEDAD/ Video streaming tv: bilancio recente in equilibrio (17 settembre 2023)

DIRETTA REAL MADRID REAL SOCIEDAD: I TESTA A TESTA

Per raccontare la diretta di Real Madrid Real Sociedad attraverso i suoi precedenti chiaramente ci vorrebbe parecchio tempo; possiamo dire che nelle ultime dieci sfide c’è stato abbastanza equilibrio, perché i blancos hanno vinto quattro volte contro le tre dei baschi che dunque si sono egregiamente difesi, strappando anche tre pareggi di cui due in casa del Real Madrid. Il quale ha vinto per l’ultima volta nel marzo di un anno fa, al Santiago Bernabeu: un netto 4-1 ma in rimonta, dopo il gol di Mikel Oyarzabal erano arrivate le reti di Eduardo Camavinga, Luka Modric, Karim Benzema (su rigore) e Marco Asensio.

L’ultima vittoria della Real Sociedad in trasferta è invece arrivata nei quarti di Coppa del Re, tre anni fa: un pirotecnico 3-4 nel quale Martin Odegaard e una doppietta di Alexander Isak avevano spianato la via ai baschi. Marcelo aveva accorciato le distanze, nuovo allungo di Mikel Merino e nel finale il Real Madrid aveva sfiorato la rimonta con Rodrygo e Nacho Fernandez, senza però riuscire a completarla. Volendo trovare il successo esterno più recente nella Liga, dovremmo invece andare al gennaio 2019: in quel caso i gol della Real Sociedad erano stati segnati da Willian José e Rubén Pardo. (agg. di Claudio Franceschini)

REAL MADRID REAL SOCIEDAD STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DELLA LIGA

La diretta tv di Real Madrid Real Sociedad sarà più correttamente una diretta streaming video, ma le modalità sono ormai perfettamente note a tifosi ed appassionati di calcio, dal momento che il match della Liga spagnola sarà trasmesso sulla piattaforma DAZN. Per i non abbonati, informazioni in diretta su Real Madrid Real Sociedad arriveranno sicuramente tramite il sito Internet e i profili social ufficiali delle società spagnole.

REAL MADRID REAL SOCIEDAD: ANCELOTTI PER TORNARE IN VETTA!

Real Madrid Real Sociedad, in diretta domenica 17 settembre 2023 alle ore 21.00 presso l’Estadio Santiago Bernabeu di Madrid, sarà una sfida valida per la quinta giornata della Liga spagnola. Sfida da Champions tra due formazioni che in mezzo alla settimana affronteranno le sfide della massima competizione europea. Il Real Madrid ha avuto un ottimo inizio di campionato ed è attualmente in testa con 12 punti in classifica a punteggio pieno. Nell’ultima giornata, hanno vinto 2-1 in casa contro il Getafe.

Dall’altro lato, la Real Sociedad mira a confermare il buon risultato ottenuto la scorsa stagione, quando i baschi si sono piazzati al quarto posto assicurandosi un posto in Champions League. Tuttavia, la squadra di Alguacil ha avuto alti e bassi in questo inizio di stagione, accumulando 6 punti nelle prime quattro partite. Nell’ultima giornata, hanno ottenuto una vittoria convincente in casa, battendo il Granada 5-3 e sbloccando un attacco che aveva arrancato nelle prime tre partite di campionato.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID REAL SOCIEDAD

Le probabili formazioni della diretta Real Madrid Real Sociedad, match che andrà in scena all’Estadio Santiago Bernabeu di Madrid. Per il Real Madrid, Carlo Ancelotti schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Lunin; Carvajal, Rudiger, Alaba, Mendy; Valverde, Kroos, Modric; Rodrygo, Bellingham, Vinicius Jr. Risponderà la Real Sociedad allenata da Imanol Alguacil con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Remiro; Traore, Zubeldia, Le Normand, Tierney; Merino, Zubimendi; Kubo, Mendez, Oyarzabal; Barrenetxea.

REAL MADRID REAL SOCIEDAD LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Real Madrid Real Sociedad, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Liga spagnola. La vittoria del Real Madrid con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.90, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.50, mentre l’eventuale successo della Real Sociedad, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.10.











