Diretta Recanatese Giugliano/ Streaming video tv: si assegna lo scudetto! (Serie D)

DIRETTA RECANATESE GIUGLIANO: CHI VINCE LO SCUDETTO DI SERIE D?

Recanatese Giugliano, che sarà diretta dal signor Antonio Di Reda, si gioca alle ore 17:00 di mercoledì 15 giugno presso il Comunale Stefano Lotti di Poggibonsi: campo neutro per la finale scudetto della Serie D 2021-2022, un titolo se vogliamo platonico ma comunque molto importante per il prestigio, messo in palio tra le nove squadre che hanno ottenuto la promozione in Serie C vincendo il rispettivo girone. In semifinale la Recanatese ha vinto sul campo del Novara, un bel colpo contro una delle formazioni più “nobili” nel campionato di Serie D e che ha fatto ritorno tra i professionisti.

Probabili formazioni Recanatese Giugliano/ Quote, solo conferme? (finale Serie D)

Vittoria esterna anche per il Giugliano, che ha avuto ragione del City Nova: altro successo non indifferente, visto che il Sangiuliano ha dominato il girone B e in casa era particolarmente temibile. Adesso per la diretta di Recanatese Giugliano si resetta tutto, perché ogni partita fa a sé e in gara secca potrebbe davvero succedere di tutto; scopriremo cosa nello specifico, mentre aspettiamo che la partita si giochi possiamo fare qualche rapida valutazione sulle scelte che saranno operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni della finale scudetto.

Diretta/ Novara Recanatese (risultato finale 0-1) video tv: la decide Sbaffo!

DIRETTA RECANATESE GIUGLIANO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

C’è una buona notizia per tutti gli appassionati, perché la diretta tv di Recanatese Giugliano sarà fornita da Sportitalia: la finale scudetto di Serie D sarà dunque in chiaro, il canale è disponibile al numero 60 del vostro televisore ma la stessa emittente garantirà anche il servizio di diretta streaming video di Recanatese Giugliano. In questo caso infatti, senza che siano richiesti costi aggiuntivi, basterà disporre di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito www.sportitalia.com, oppure installare la relativa applicazione.

Diretta/ City Nova Giugliano (risultato finale 1-2) video tv: la decide Cerone!

PROBABILI FORMAZIONI RECANATESE GIUGLIANO

Per la diretta Recanatese Giugliano Giovanni Pagliari dovrebbe avere le idee chiare: nel suo 4-2-3-1 si va per la conferma degli undici che hanno vinto a Novara. Dunque Marafini e Pacciardi a protezione di Urbietis, con Meloni e Quacquarelli a giocare sulle corsie; la cerniera mediana sarà composta da Raparo e Francis Gomez, davanti a loro agirà lo straordinario Sbaffo (23 gol e 8 assist, e decisivo anche in semifinale) con due laterali sulla trequarti che dovrebbero essere ancora Minicucci e Senigagliesi. A fare da prima punta nella squadra marchigiana dovrebbe invece essere Edoardo Defendi.

Il Giugliano di Giovanni Ferraro si schiera con il 4-3-1-2: verosimilmente dovremmo vedere ancora Baietti in porta, con una linea difensiva nella quale Biasiol e Ciro Poziello sono i centrali con Boccia e Gentile schierati sulle corsie laterali. A centrocampo Ceparano potrebbe venire confermato come regista basso; sulle mezzali Zanon insidia De Rosa e Abonckelet, potrebbe esserci turnover qui come anche davanti, con Cerone che potrebbe prendere la maglia di trequartista sfilandola a Raffaele Poziello. In attacco invece Kyeremateng potrebbe essere titolare per uno tra Nicola Ferrari e Scaringella.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai, come altri bookmaker, ha previsto le quote per un pronostico sulla diretta Recanatese Giugliano, la finale scudetto di Serie D. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra marchigiana vi farebbe guadagnare 2,60 volte quanto messo sul piatto, ma la favorita per il titolo è la formazione partenopea, con un segno 2 che porta in dote una vincita corrispondente a 2,45 volte la vostra giocata. L’ipotesi del pareggio, che come sempre viene regolata dal segno X, con questo bookmaker ha un valore che equivale a 3,20 volte l’importo che avrete scelto di investire.











© RIPRODUZIONE RISERVATA