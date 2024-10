RISULTATI SERIE D, CLASSIFICHE: UNA DOMENICA DI LUSSO!

Presentando quello che ci potrebbe attendere per i risultati Serie D oggi, domenica 20 ottobre 2024, vogliamo concentrare la nostra attenzione su due derby regionali che si annunciano particolarmente affascinanti fra tutte le partite che ci attenderanno, in linea di massima con fischio d’inizio fossato ancora alle ore 15.00. Certo, in Serie D i derby regionali sono all’ordine del giorno, dal momento che i vari gironi sono suddivisi con criteri geografici, tuttavia quando si incrociano piazze di grande blasone il discorso si fa decisamente più intrigante.

Questo potrebbe essere ad esempio il caso di Ravenna Piacenza, nel girone D per i risultati Serie D. La rivalità non è delle più sentite, perché le due città sono quasi agli estremi opposti della regione Emilia Romagna, ma naturalmente pesa il ricordo di anni decisamente più felici, specialmente per il Piacenza che in tanti ricordano per diverse stagioni “tutto italiano” anche in Serie A. Proprio i piacentini sono terzi in classifica con 11 punti dopo le prime sei giornate, anche se non sarà facile inseguire il Tau, splendida capolista ancora a punteggio pieno con sei vittorie. Il Ravenna invece ne ha 9 e punta sul sorpasso per consolidarsi nei quartieri alti…

RISULTATI SERIE D, IL GRANDE DERBY IN TOSCANA

Spostandoci in Toscana, ecco che i risultati Serie D nel girone E ci offriranno oggi una sfida ancora più intrigante grazie al super derby Siena Livorno. Anche in questo caso non è magari la rivalità più calda, come sarebbe con Firenze in un caso e con Pisa nell’altro, ma sappiamo che in Toscana ogni derby è speciale ed inoltre qui parliamo di due piazze entrambe con trascorsi anche non troppo antichi in Serie A, quindi la nostalgia rischia di farsi sentire parecchio se si pensa che attualmente l’obiettivo è quello di tornare almeno nel calcio professionistico.

Inoltre, al di là di ricordi e rivalità, potrebbe bastare anche solo uno sguardo alla classifica per capire il valore di Siena Livorno nel quadro dei risultati Serie D per oggi. Infatti le due big del gruppo sono a pari merito al primo posto in classifica con 14 punti a testa: le ambizioni finora sono state confermate, chi vincesse oggi piazzerebbe il primo allungo anche dal punto di vista psicologico rispetto ai cugini. Le inseguitrici magari sperano nel pareggio, di certo siamo pronti a vivere belle emozioni allo stadio Artemio Franchi…

