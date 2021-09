Diretta/ Reggiana Carrarese streaming video tv: granata in testa (Serie C)

DIRETTA REGGIANA CARRARESE: GRANATA LANCIATI!

Reggiana Carrarese, in diretta martedì 28 settembre 2021 alle ore 21.00 presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia, sarà una sfida valevole per la sesta giornata d’andata del campionato di Serie C. Granata in testa, in un terzetto in vetta al girone B composto con Cesena e Pescara, dopo il doppio successo esterno ottenuto prima in casa della Pistoiese e poi sul campo del Siena. Doppio blitz toscano per una Reggiana apparsa più solida dopo una partenza non brillante e ora proiettata verso la lotta per la Serie B.

La Carrarese di Totò Di Natale sta vivendo un momento altrettanto brillante: due vittorie consecutive anche per i marmiferi, entrambe però in casa contro il Grosseto e la Fermana, risultato che hanno permesso agli apuani di compiere un significato balzo in avanti in classifica. Il 12 aprile 2015 la Reggiana ha vinto 3-0 l’ultimo precedente disputato in casa contro la Carrarese, che non espugna Reggio dal 2-3 del 17 novembre 2002.

DIRETTA REGGIANA CARRARESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Reggiana Carrarese non sarà disponibile sui canali sul satellite o sul digitale terreste. Per assistere alla partita di Serie C resta valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato di terza serie in diretta streaming video: è possibile sottoscrivere un abbonamento, con formula mensile oppure per l’intera stagione.

PROBABILI FORMAZIONI REGGIANA CARRARESE

Le probabili formazioni della diretta Reggiana Carrarese, match che andrà in scena al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Per la Reggiana, Amo Diana schiererà la squadra con un 3-4-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Venturi; Luciani, Rozzio, Laezza; Guglielmotti, Cigarini, Sciaudone, Contessa; Rosafio, Lanini; Zamparo. Risponderà la Carrarese allenata da Antonio Di Natale con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Vettorel; Semprini, Kalaj, Marino, Imperiale; Battistella, Pasciuti, Tunjov; Mazzarani; Galligani, Doumbia.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Mapei Stadium di Reggio Emilia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Reggiana con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.80, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.30, mentre l’eventuale successo della Carrarese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.50.



