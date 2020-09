Diretta/ Reggiana Monopoli (Coppa Italia): streaming video tv, cercasi conferme

DIRETTA REGGIANA MONOPOLI: SFIDA PIENA DI INSIDIE

Reggiana Monopoli viene diretta dal signor Rapuano e si disputerà alle 18.00 di mercoledì 30 settembre per il secondo turno ad eliminazione diretta della Coppa Italia 2020-2021. Granata in buona forma come dimostrando nell’esordio di campionato in casa contro il Pisa. Dopo oltre vent’anni gli emiliani sono tornati a giocare in Serie B e hanno chiuso con un 2-2 contro il brillante Pisa, dimostrando di avere qualità per riuscire a sovvertire i pronostici che vedono comunque la squadra granata partire con tutte le prudenze del caso, come accade sempre alle neopromosse. Quello col Monopoli sarà un test da seguire con grande attenzione visto che i Gabbiani hanno vinto i primi due impegni ufficiali della stagione. 1-0 al Modena nel primo turno di Coppa Italia, quindi vittoria in rimonta in trasferta contro la Juve Stabia all’esordio in Serie C, confermando come la formazione pugliese voglia dimostrare come il campionato di alta classifica della passata stagione non sia stato un caso.

DIRETTA REGGIANA MONOPOLI IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Reggiana Monopoli non sarà disponibile sui canali in chiaro o sul satellite, né ci sarà la possibilità di seguire l’incontro in diretta streaming video via internet. Si potrà però seguire l’incontro con aggiornamenti in tempo reale sui siti ufficiali e sui profili social, come quelli su Facebook e su Twitter, dei due rispettivi club.

PROBABILI FORMAZIONI REGGIANA MONOPOLI

Le probabili formazioni di Reggiana Monopoli, sfida in programma al Mapei Stadium e valevole per il secondo turno ad eliminazione diretta di Coppa Italia. La Reggiana sarà schierata dal tecnico Massimiliano Alvini con un 3-4-1-2: Cerofolini; Gyamfi, Espeche, Martinelli; Zampano, Muratore, Redrezza, Kirwan; Voltan; Zamparo, Mazzocchi. 3-5-2 per il Monopoli di Beppe Scienza con questo undici titolare schierato dal 1′: Pozzer; Sales, Giosa, Mercadante; Tazzer, Piccinni,Giorno, Paolucci, Zambataro: Starita, Montero.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito le quote per un pronostico su Reggiana Monopoli, che andiamo a presentare nel dettaglio: il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa ha un valore di 1,75 volte quanto messo sul piatto, di contro il successo degli ospiti – regolato dal segno 2 – vi farebbe guadagnare una cifra corrispondente a 4,50 volte la puntata mentre con il pareggio, per il quale dovrete puntare sul segno X, la vincita ammonterebbe a 3,55 volte la vostra giocata.



