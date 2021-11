Diretta/ Reggina Ascoli streaming video tv: per confermarsi (Serie B)

DIRETTA REGGINA ASCOLI: SFIDA DELLA SVOLTA PER ENTRAMBE

Reggina Ascoli, in diretta martedì 30 novembre 2021 alle ore 20.30 presso lo stadio Oreste Granillo di Reggio Emilia, sarà una sfida valevole per la quindicesima giornata d’andata del campionato di Serie B. Squadre chiamate a confermarsi in un momento delicato: Reggina e Ascoli sono state due delle rivelazioni del torneo cadetto a inizio stagione e ora occupano in zona play off tra la quinta e la nona posizione, in attesa di capire se poter sognare o meno la A fino a fine stagione.

La Reggina è stata costretta però a frenare nelle ultime due partite, dopo essersi insediati nel quartetto di testa gli amaranto hanno subito due ko consecutivi contro Cremonese e Benevento. L’Ascoli dopo l’ultimo pareggio interno contro il Monza è in serie sì da 4 partite consecutive e ha ripreso a sua volta quota dopo un momento di flessione. Ultimo precedente a Reggio Calabria tra le due squadre il 2-2 del 4 maggio scorso.

DIRETTA REGGINA ASCOLI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Doppio appuntamento con la diretta tv di Reggina Ascoli, o meglio: sulla televisione solo gli abbonati al satellite potranno seguire questa partita di Serie B selezionando i canali Sky Sport, con la possibilità di mobilità grazie all’applicazione Sky Go che non prevede costi aggiuntivi. L’alternativa è per i clienti della piattaforma DAZN e in questo caso si tratterà di una visione in diretta streaming video, attraverso dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone o utilizzando una smart tv con connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI REGGINA ASCOLI

Le probabili formazioni della diretta Reggina Ascoli, match che andrà in scena all’Oreste Granillo di Reggio Calabria. Per la Reggina, Alfredo Aglietti schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Turati; Adjapong, Cionek, Stavropoulos, Di Chiara; Laribi, Hetemaj, Crisetig, Bellomo; Montalto, Galabinov. Risponderà l’Ascoli allenato da Andrea Sottil con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Leali; Salvi, Botteghin, Avlonitis, D’Orazio; Eramo, Buchel, Saric; Sabiri; Dionisi, Bidaoui.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Reggina Ascoli in base alle quote Snai. Il segno 1 riferito alla vittoria dei padroni di casa è quotato a 2.15 mentre viene fissato a 3.20 per il segno X in caso di pareggio e viene proposta una quota che moltiplica 3.45 volte la posta in palio sul segno 2 se vincesse la formazione ospite.

