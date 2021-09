Diretta/ Reggina Frosinone streaming video tv: voglia di sognare (Serie B)

DIRETTA REGGINA FROSINONE

Reggina Frosinone, in diretta sabato 25 settembre 2021 alle ore 16.15 presso lo stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria sarà una sfida valevole per la sesta giornata d’andata del campionato di Serie B. Voglia di sognare per due squadre che si sono subito candidate come outsider in questo avvio di stagione. Ancora imbattuta la Reggina con tre pareggi e due vittorie nelle prime cinque sfide di campionato, amaranto che hanno mantenuto l’imbattibilità riuscendo a pareggiare all’85’ nel match del turno infrasettimanale a Pordenone, decisiva una prodezza del b bulato Galabinov.

Ancora un pareggio casalingo per il Frosinone che contro il Brescia è andato sotto, ha ribaltato il risultato ma poi ha subito il pareggio rischiando anche di perdere. Anche per i ciociari però tre pareggi, tutti in casa, e due vittorie esterne finora, la squadra di Grosso si è rinnovata molto ma sta dimostrando un calcio piacevole e idee frizzanti. Lo scorso 10 maggio il Frosinone ha vinto in goleada a Reggio, 0-4 con tripletta di Novakovich e gol di Ciano, mentre la Reggina ha battuto per l’ultima volta i ciociari in casa il primo marzo 2011, 2-1 con gol decisivi di Viola e Bonazzoli.

DIRETTA REGGINA FROSINONE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Reggina Frosinone è su Sky Sport: per questa stagione infatti il campionato cadetto si divide tra la televisione satellitare e la piattaforma DAZN, nel primo caso bisognerà essere abbonati al pacchetto Calcio per accedere alle immagini mentre nel secondo, come sempre, la visione sarà garantita (ai clienti) in diretta streaming video, e dunque utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. In alternativa, potrà essere sfruttata una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI REGGINA FROSINONE

Le probabili formazioni della diretta Reggina Frosinone, match che andrà in scena allo stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria. Per la Reggina, Alfredo Aglietti schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Micai; Lakicevic, Cionek, Stavropoulos, Liotti; Bellomo, Bianchi, Crisetig, Laribi; Montalto, Rivas. Risponderà il Frosinone allenato da Fabio Grosso con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Ravaglia; Zampano, Gatti, Szyminski, Cotali; Rohden, Boloca, Garritano; Canotto, Ciano, Zerbin.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match all’Oreste Granillo di Reggio Calabria, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Reggina con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.35, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.15, mentre l’eventuale successo del Frosinone, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.10.



