Diretta/ Reggina Palermo streaming video tv: derby del Sud (Serie B)

DIRETTA REGGINA PALERMO: SFIDA AD ALTA TENSIONE!

Reggina Palermo, in diretta sabato 3 settembre 2022 alle ore 14.00 presso lo stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria, sarà una sfida valida per la 4^ giornata del campionato di Serie B. Derby del Sud tra due squadre che sono partite con buona ambizione in questo nuovo campionato cadetto. La Reggina ha ottenuto due nette vittorie contro Spal e Sudtirol, con l’intermezzo però del ko sul campo della Ternana che non ha permesso agli amaranto di insediarsi al vertice della classifica.

Il Palermo invece dopo la vittoria contro il Perugia e il pareggio di Bari è scivolato in casa contro l’Ascoli, incassando un rocambolesco 2-3 in una partita ricca di sviste difensive per la formazione rosanero. Le due squadre non si affrontano a Reggio Calabria in un incontro ufficiale di campionato dal 16 novembre 2013, 0-2 il risultato finale in favore del Palermo. Ultima vittoria interna degli amaranto contro i rosanero risalente ai tempi della Serie A, 1-0 il 6 gennaio 2005.

REGGINA PALERMO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

Sarà possibile seguire la diretta Reggina Palermo sui canali Sky ed in streaming video sulle applicazioni o piattaforme di Now Tv, Dazn, Helbiz Live e Sky Go. Reggina Palermo, come per tutte le altre sfide della Serie B, godrà della possibilità di essere vista in più modi possibili affinché ogni singolo tifoso, ed amante della Serie B, nella fattispecie di Reggina e Palermo possano vedere la partita della propria squadra del cuore.

PROBABILI FORMAZIONI REGGINA PALERMO

Le probabili formazioni della diretta Reggina Palermo, match che andrà in scena allo stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria. Per la Reggina, Filippo Inzaghi schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Colombi; Pierozzi, Cionek, Gagliolo, Di Chiara; Majer, Crisetig, Liotti; Canotto, Menez, Rivas. Risponderà il Palermo allenato da Eugenio Corini con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Pigliacelli; Buttaro, Nedelcearu, Bettella, Crivello; Broh, Damiani; Elia, Floriano, Valente; Brunori.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Reggina Palermo, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie B. La vittoria della Reggina con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.20, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo del Palermo, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.40.











