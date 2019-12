Diretta Rende Bari/ Streaming video tv: favoriti gli ospiti (Serie C)

Rende Bari, diretta dall’arbitro Gianpiero Mele della sezione Aia di Nola, si gioca per la diciassettesima giornata del campionato di Serie C nel girone C oggi pomeriggio domenica 1 dicembre 2019 alle ore 15.00. Rende Bari sarà una partita che mette di fronte due formazioni che stanno ottenendo risultati molto differenti e che quindi hanno aspirazioni ben diverse. In particolare il Rende è partito in maniera molto negativa in questa stagione per cui si trova l’ultimo posto della graduatoria con soli 10 punti conquistati. Decisamente migliore la classifica del Bari che in questo momento si trova al quinto posto con 30 punti ottenuti. Da sottolineare infine che questo incontro è un vero e proprio inedito in quanto le due formazioni non si erano mai incontrate prima in gare ufficiali. Vedremo se il Rende saprà capovolgere un pronostico che al momento lo vede sfavorito, a maggior ragione dopo la batosta incassata dalla Reggina nel derby della scorsa giornata, quando invece il Bari aveva ottenuto un pareggio contro il Teramo.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Rende Bari non è disponibile, ma c’è una bella notizia per tutti gli appassionati: per questa stagione infatti, ancora una volta, il portale elevensports.it fornisce le immagini delle partite di campionato e Coppa Italia Serie C. Dunque, armandovi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, potrete seguire la partita in diretta streaming video abbonandovi al portale oppure acquistando il singolo evento, il cui prezzo è stato fissato all’inizio della stagione.

PROBABILI FORMAZIONI RENDE BARI

Spazio adesso alle probabili formazioni di Rende Bari. I calabresi dovrebbero presentarsi sul terreno di gioco con il loro ormai consueto schieramento basato su una difesa a quattro davanti al portiere Savelloni, che prevede Vitofrancesco come terzino destro, Bruno e Nossa centrali mentre a sinistra dovrebbe giocare Blaze. Centrocampo a tre con Ndiaye a fungere da metronomo e regista basso, Murati e Scimia nel ruolo di mezzali ed in avanti il tridente composto da Rossini nel mezzo, Giannotti sulla destra e Vivacqua sulla sinistra. Il Bari invece si dovrebbe schierare con il 4-3-1-2. In porta Frattali mentre la linea difensiva dovrebbe prevedere andando da destra verso sinistra Perrotta, Sabbione, Di Cesare e Berra. In mezzo al campo Schiavone a dettare i tempi della manovra, con Folorunsho e Bianco ai suoi lati. Alle spalle della coppia offensiva formata da Antenucci e Simeri dovrebbe essere confermato Terrani come trequartista.

PRONOSTICO E QUOTE

Dando un’occhiata alle quote presentate dall’agenzia di scommesse sportive SNAI per Rende Bari, si deve osservare che parte nettamente favorito il Bari, la cui vittoria viene data alla quota di 1,35. Una quota che appare clamorosa per quelle che sono le caratteristiche del campionato di Serie C e soprattutto per il fatto che il Bari giocherà in trasferta. L’eventuale vittoria dei padroni di casa viene quotata 7,00 mentre il pareggio prevede una quota pari a 4,75.



