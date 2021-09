Diretta Repubblica ceca Italia/ Streaming video Rai: facile per gli azzurri? (Volley)

DIRETTA REPUBBLICA CECA ITALIA: ULTIMO MATCH PER I GIRONI

Repubblica Ceca Italia, in diretta dalla Ostravar Arena di Ostrava, è la partita di volley maschile in programma oggi, giovedi 9 settembre 2021: fischio d’inizio previsto per le ore 19.00. Con la diretta tra Repubblica Ceca e Italia, si disputa l’ultima sfida per la fase a gironi degli Europei di volley maschile e per la squadra di Fefè de Giorgi, pure pare una semplice formalità. Battuta con gran cuore la Slovenia nel pomeriggio di ieri, la squadra azzurra si è matematicamente confermata alla prima posizione del girone B e dunque passerà alla fase finale della manifestazione continentale da testa di serie.

Neppure un KO quest’oggi contro la squadra di Jiri Novak potrebbe cambiare tale contesto nel gruppo, ma certo sarebbe sicuramente meglio non perdere neppure questo incontro con i padroni di casa, che invece hanno oggi parecchio da perdere. Non scordiamo infatti che i cechi sono ancora in lizza per un pass al tabellone finale, degli Europei stretti in classifica tra Slovenia e Bulgaria, e che dunque saranno ben motivati oggi a cercare l’impresa contro i nostri beniamini. Che dunque dovranno mantener l’alta l’attenzione questa sera nella diretta Repubblica Ceca Italia.

DIRETTA REPUBBLICA CECA ITALIA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Repubblica Ceca Italia sarà affidata a Raisport + HD: appuntamento dunque alle ore 19.00 al principale canale sportivo della tv di stato, al numero 57 del telecomando del digitale terrestre. Aggiungiamo che l’incontro di pallavolo da Ostrava sarà visibile naturalmente anche in diretta streaming video, tramite il noto servizio Raiplay. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA REPUBBLICA CECA ITALIA: IL CONTESTO

Come abbiamo accennato prima, per gli azzurri la diretta tra Repubblica Ceca e Italia di questa sera rappresenta mai una formalità. Con un bottino pieno di 4 successi su 4 partite disputate e appena a un solo set concesso ai rivali (nello specifico alla Bulgaria) la nazionale appena affidata a Ferdinando De Giorgi, è sicura di accedere al tabellone finale degli europei da prima del girone: merito anche del successo conseguito solo ieri per 3-0 con la Slovenia, dove pure i nostri ci hanno fatto davvero entusiasmare.

Pure senza una vera posta in palio, gli azzurri oggi sono chiamati a un match che richiede tanta attenzione. La Repubblica Ceca, forte di sole due vittorie nel girone B (contro Slovenia e Montenegro) e di un bilancio set di 9:7 si gioca moltissimo questa sera tra le mura di casa e non vogliamo certo che gli azzurri pecchino contro una squadra tecnicamente inferiore: non sarebbe di buon auspicio in vista degli ottavi. Vedremo però al solito che ci regalerà il campo!



