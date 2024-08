DIRETTA RICCARDO PIANOSI KITE STREAMING, LA VELA SOGNA ANCORA (OLIMPIADI PARIGI 2024 OGGI GIOVEDÌ 8 AGOSTO)

Non poniamo limiti alla provvidenza per la vela alle Olimpiadi Parigi 2024, dopo l’oro di Marta Maggetti nel windsurf e il bis olimpionico di Ruggero Tita e Caterina Banti nel Nacra 17, oggi pomeriggio ci sta facendo compagnia la diretta Riccardo Pianosi nel kite, l’ultima specialità che deve ancora assegnare i propri titoli olimpici nel mare di Marsiglia, vento permettendo anche perché il kite è una specialità che ha bisogno di vento ancora più delle altre della vela.

Riccardo Pianosi è infatti arrivato in finale nella gara maschile mentre si è fermato in semifinale il cammino per Maggie Pescetto in quella femminile. Entrambi sono entrati nelle semifinali, che vedono in gara in totale otto velisti, naturalmente l’obiettivo è quello di vincere tre regate per entrare in finale e giocarsi le medaglie, con Riccardo Pianosi che era già a quota due dopo quanto fatto nei giorni scorsi e poi ha completato l’opera, mentre è stata impossibile la rincorsa per Maggie Pescetto. In ogni caso tutto è ancora possibile nel maschile e allora speriamo nel vento e in buone notizie dalla diretta Riccardo Pianosi nel kite per chiudere nel segno azzurro la vela per questi Giochi Olimpici.

RICCARDO PIANOSI KITE IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

Essendoci un velista italiano in lotta per le medaglie, sicuramente ci sarà spazio in chiaro fra Rai Sport e Rai Due per la diretta tv Riccardo Pianosi kite, con il servizio di diretta streaming video offerto invece da sito e app di Rai Sport. Per gli abbonati, l’offerta si amplia grazie ai canali di Eurosport e allo streaming integrale di tutti i Giochi Olimpici sulla piattaforma Discovery Plus. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO KITE SU RAIPLAY

DIRETTA RICCARDO PIANOSI KITE: LA SITUAZIONE

È in rapida e costante evoluzione la situazione per la diretta Riccardo Pianosi nel kite, ad esempio ha conquistato l’accesso in finale prima di lui l’austriaco Valentin Bontus, avendo raccolto già i tre successi necessari per il passaggio del turno e l’approdo nella fase decisiva. Poi lo ha raggiunto Riccardo Pianosi che completa il quartetto dei finalisti con Maximilian Maeder (Singapore) e Toni Vodisek (Slovenia).

In campo femminile invece Maggie Pescetto era inserita nella semifinale con la tedesca Leoni Meyer, l’olandese Annelous Lammerts e la polacca Julia Damasiewicz. Non era facile per l’azzurra che partiva da quota zero e infine ha dovuto rinunciare alle proprie ambizioni, ma staremo a vedere che cosa potrà succedere nella diretta Riccardo Pianosi nel kite in questo pomeriggio già d’oro per la vela italiana…