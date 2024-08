DIRETTA NICOLÒ RENNA MARTA MAGGETTI WINDSURF STREAMING: L’AZZURRA IN FINALE

Una medaglia certa e un’eliminazione, la diretta Nicolò Renna Marta Maggetti windsurf riserva comunque splendide gioie all’Italia della vela alle Olimpiadi Parigi 2024, che può festeggiare la matematica certezza di un podio olimpico. Marta Maggetti partiva dalla semifinale, nella quale è arrivata seconda alle spalle della israeliana Kantor, qualificandosi di conseguenza insieme a lei per la finale unitamente alla britannica Wilson, che era già certa del posto in quanto prima della classifica.

Il conto è presto fatto: essendo una finale a tre, andranno definite le posizioni sul podio ma la medaglia è già sicura per Marta Maggetti, mentre purtroppo Nicolò Renna è arrivato terzo nel quarto di finale maschile e quindi è stato il primo degli esclusi dalla semifinale. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

NICOLÒ RENNA MARTA MAGGETTI WINDSURF IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

Essendoci ben due velisti italiani in lotta per le medaglie, sicuramente ci sarà spazio in chiaro fra Rai Sport e Rai Due per la diretta tv Nicolò Renna Marta Maggetti windsurf, con il servizio di diretta streaming video offerto invece da sito e app di Rai Sport. Per gli abbonati, l’offerta si amplia grazie ai canali di Eurosport e allo streaming integrale di tutti i Giochi Olimpici sulla piattaforma Discovery Plus. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO WINDSURF SU RAIPLAY

CI SI GIOCA IL PODIO (VELA OLIMPIADI PARIGI 2024 3 AGOSTO)

Doppia caccia alla medaglia nella vela alle Olimpiadi Parigi 2024 grazie alla diretta Nicolò Renna Marta Maggetti windsurf, con i due italiani che possono sognare nei due eventi, che si disputano praticamente in parallelo, vento permettendo, nelle onde del mare di Marsiglia. In gara ci sono i primi dieci della classifica al termine della “stagione regolare”, per così dire. Attenzione alla formula, che è curiosa: dal quarto al decimo classificato partecipano ai quarti di finale, che mettono in palio due posti nella semifinale con il secondo e il terzo, mentre il primo è già qualificato per la finale che sarà a tre e quindi certo come minimo del bronzo.

Nicolò Renna è sesto nella classifica maschile e quindi partecipa ai quarti di finale, mentre Marta Maggetti finora è splendida terza nella classifica femminile e di conseguenza per lei il cammino comincerà dalla semifinale e l’obiettivo della medaglia è ancora più vicino. Se il vento non farà scherzi le regate si susseguiranno una dopo l’altra, quindi in breve tempo dovremmo avere tutti i verdetti per la diretta Nicolò Renna Marta Maggetti windsurf…

DIRETTA NICOLÒ RENNA MARTA MAGGETTI WINDSURF: RISULTATI E CONTESTO

Emozioni quindi assicurate con la diretta Nicolò Renna Marta Maggetti nel windsurf, come detto il compito più delicato sarà quello di Renna, che dovrà chiudere tra i primi due di un quarto di finale con sette partecipanti per mettere davvero nel mirino la zona medaglie, ma un ragazzo del 2001 che in carriera ha già vinto un Europeo l’anno scorso e un Mondiale quest’anno ha sicuramente le capacità per farci sognare anche alle Olimpiadi, la gara che potrebbe cambiare la carriera di Nicolò Renna.

Maggiore esperienza per Marta Maggetti, essendo classe 1996: anche per lei c’è un oro ai Mondiali, conquistato dalla nativa di Cagliari nell’edizione disputata a Brest nel 2022, ma soprattutto c’è il terzo posto parziale che le garantisce un posto in semifinale e quindi nella peggiore delle ipotesi tra le prime cinque della classifica finale. Insomma, le speranze di medaglia sono davvero concrete, sarà imperdibile la diretta Nicolò Renna Marta Maggetti windsurf…