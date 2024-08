DIRETTA RUGGERO TITA CATERINA BANTI MULTIHULL NACRA 17 STREAMING: SI VA PER L’ORO! (OLIMPIADI PARIGI 2024)

È quasi il momento della diretta Ruggero Tita Caterina Banti multihull Nacra 17: alle Olimpiadi Parigi 2024, a partire dalle ore 14:43 salvo imprevisti legati alle condizioni meteo (sempre un fattore quando si parla di vela), scatta la Medal Race e cioè la regata al termine della quale si assegnano le medaglie. Ruggero Tita e Caterina Banti vanno per l’oro: ce l’avrebbero in questo momento perché, dopo le prime 12 regate, sono al comando della classifica con alle spalle l’Argentina (Mateo Majdalani e Eugenia Bosco) e la Gran Bretagna (John Gimson e Anna Burnet) e il margine è assolutamente confortante visto che parliamo di 14 punti sulla coppia argentina.

Del resto la diretta Ruggero Tita Caterina Banti multihull Nacra 17 rappresenta la possibilità del bis olimpico per la coppia azzurra: tre anni fa a Tokyo i due nostri rappresentanti erano tornati a casa con la medaglia d’oro, battendo proprio Gibson-Burnett. Dunque ora il bis è dietro l’angolo, anche se chiaramente bisognerà stare attenti anche perché i punteggi nella Medal Race vengono raddoppiati; ora vedremo cosa succederà nella diretta Ruggero Tita Caterina Banti multihull Nacra 17 alle Olimpiadi Parigi 2024.

RUGGERO TITA CATERINA BANTI MULTIHULLNACRA 17 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA MEDAL RACE

Per assistere alla diretta Ruggero Tita Caterina Banti multihull Nacra 17 potrete rivolgervi alla televisione di stato, come sempre quando si tratta delle Olimpiadi Parigi 2024: Rai Due o Rai Sport sono i canali di riferimento, in affiancamento per gli abbonati alla televisione satellitare avremo Eurosport con la sua offerta di canali sul decoder oltre ai due principali, che sono ai numeri 210 e 211 (gli altri invece dal 251 in avanti, aperti per l’occasione delle Olimpiadi Parigi 2024).

La diretta streaming video di questa gara con Ruggero Tita e Caterina Banti sarà invece garantita, oltre che dalla stessa Rai tramite il sito o l’applicazione di Rai Play, dalle varie piattaforme a pagamento che si occupano di mandare in onda i Giochi: ricordiamo che si tratta di Discovery Plus, che ha una copertura totale circa le fasce orarie e tutto il programma, DAZN, Tim Vision e Now Tv. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY, RUGGERO TITA CATERINA BANTI

DIRETTA RUGGERO TITA CATERINA BANTI MULTIHULL NACRA 17: COSA C’È DA SAPERE

Per quanto riguarda la diretta Ruggero Tita Caterina Banti multihull Nacra 17, ricordiamo innanzitutto che per multihull si intende un multiscafo e che Nacra 17 è un tipo di catamarano; alle Olimpiadi Parigi 2024 la competizione si svolgeva appunto sulla base di 12 regate, il cui punteggio viene assegnato “al contrario” e cioè un punto al primo classificato, due al secondo e così via, andando a scartare il peggiore risultato e dunque arrivando a formare una classifica “totale” e una netta, quest’ultima quella che viene considerata per le medaglie.

Va anche detto che le regate possono essere annullate come del resto accade in altre competizioni, e non vengono nel caso recuperate essendo che i tempi sono ristretti; a Marsiglia dunque si spera di poter competere, quello che a noi serve sapere è che la diretta Ruggero Tita Caterina Banti multihull Nacra 17 inizia con la coppia italiana al comando della classifica e un buon vantaggio sulla concorrenza, la seconda medaglia d’oro per i due italiani è dietro l’angolo ma sarà la Medal Race a dirci come andranno le cose e se potremo festeggiare…