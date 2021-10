Diretta risultati ballottaggi, Comuni sotto 15mila abitanti/ Affluenza Corchiano, Rondanina, Torricella

Torino, Roma ma non solo: oggi, dalle 7 alle 23, e domani, dalle 7 alle 15, in programma i ballottaggi nei comuni sotto i 15 mila abitanti. In tre comuni italiani infatti si è verificata una situazione particolare: i primi due candidati hanno ottenuto lo stesso numero di voti. La legge, infatti, non prevede una soglia minima da raggiungere al primo turno per i comuni con meno di 15 mila abitanti, ma è necessario il ballottaggio in caso di stesso numero di preferenze…

I ballottaggi nei comuni sotto i 15 mila abitanti prevedono la sfida tra i due candidati che hanno ricevuto lo stesso numero di voti al primo turno. Gli elettori non devono fare altro che apporre un contrassegno sul nome del candidato prescelto: non è ovviamente previsto il voto disgiunto. Ma quali sono i comuni al secondo turno? Si tratta di Corchiano, in provincia di Viterbo (Lazio), Rondanina, in provincia di Genova (Liguria) e Torricella Verzate, in provincia di Pavia (Lombardia).

Diretta ballottaggi, Comuni sotto 15mila abitanti

Siamo in attesa dei risultati dei ballottaggi nei comuni sotto i 15 mila abitanti e iniziamo la nostra analisi con la sfida di Corchiano. I due candidati sindaco Gianfranco Piergentili (Vivere Corchiano) e Bengasi Battisti (Corchiano Bene Comune) hanno ottenuto ciascuno 1.141 voti. Non è cambiato nulla neanche dopo il riconteggio. Passiamo adesso alla sfida in programma a Rondanina, dove ad ottenere lo stesso risultato sono stati Gaetanino Giovanni Tufaro (Innovazione e Progresso Rondanina) e Claudio Agostino Casazza (Rondanina Per Noi): entrambi hanno ricevuto 22 voti, c’è stata anche una scheda bianca. L’affluenza si è attestata al di sotto del 60 per cento. Infine, c’è il ballottaggio in programma a Torricella Verzate: entrambi i candidati, Giovanni Delbò di “Torricella per tutti“ e Marco Sensale di “Torricella anch’io“ hanno ottenuto gli stessi voti: 243, il 50%.

