Risultati Elezioni Regionali Calabria 2021/ Diretta affluenza: exit poll e proiezioni

RISULTATI ELEZIONI REGIONALI CALABRIA: L’AFFLUENZA IN ATTESA DEGLI EXIT POLL

Oggi lunedì 4 ottobre 2021 chiudono i seggi e siamo in attesa dei risultati delle elezioni Regionali in Calabria per rinnovare il ruolo di Presidente e Giunta: solo un anno dopo la vittoria di Jole Santelli (nel gennaio 2020), la drammatica morte prematura della Presidente in quota Forza Italia ha costretto la Calabria a tornare alle urne, rinviate più volte per l’emergenza Covid-19.

Il Presidente reggente per questi ultimi mesi, Nino Spirlì, ha indetto le operazioni per le nuove Elezioni subito dopo la tragica scomparsa per malattia della ex deputata Santelli: si rinnova l’intero Consiglio, entrato in funzione solo il 15 febbraio 2020 e ora nuovamente “rivoluzionato”. Si vota ancora dalle 7 alle 15 per la giornata di lunedì: ieri, domenica 3 ottobre, l’affluenza è stata solo del 30%, un dato in calo rispetto al passato. qui sotto tutte le informazioni sui candidati, le liste, le modalità di voto e i risultati delle ultime Regionali. Nel corso della giornata di voto, aggiornamenti in diretta su questa pagina con affluenza, exit poll e risultati definitivi.

RISULTATI ELEZIONI REGIONALI CALABRIA: I DATI DEL 2020

Non potendo disporre di sondaggi elezioni regionali Calabria recenti e attendibili possiamo fare qualche ragionamento a parture dai risultati del 2020. Nelle precedenti Elezioni Regionali in Calabria, tenutesi il 26 gennaio scorso, i risultati definitivi videro il trionfo del Centrodestra con Jole Santelli (Forza Italia) contro i tre sfidanti: 55,3% per la coalizione che vedeva riunite Lega, FI, FdI, Udc, Casa delle Libertà, Jole Santelli Presidente, con la conquista di 19 seggi in Consiglio regionale. Sconfitto Pippo Callipo (Pd, Io resto in Calabria, Democratici Progressisti) al 30,1% con 10 seggi, ancora meno per Francesco Aiello (M5s) al 7,3% e fuori dal Consiglio regionale, 7,2% per l’indipendente Carlo Tansi. 5 seggi vennero conquistati da Forza Italia e Pd, seguiti dai 4 di Lega e Fratelli d’Italia, i 3 di Io Resto in Calabria, i 2 per Jole Santelli Presidente, Udc, Casa delle Libertà e Democratici Progressisti. La scomparsa però il 15 ottobre 2020 ha costretto la Regione Calabria a tornare al voto, fissato una prima volte il 14 febbraio poi slittato però all’11 aprile e infine, definitivamente, il 3-4 ottobre 2021.

SONDAGGI ELEZIONI REGIONALI CALABRIA: I 4 CANDIDATI PER IL POST SANTELLI

Sono in tutto 4 i candidati che si contendono il ruolo che fu di Jole Santelli nelle Elezioni Regionali in Calabria: Amalia Bruni (Partito Democratico, Amalia Bruni Presidente, Movimento 5 Stelle, Tesoro Calabria, Partito Socialista, Partito Animalista, Europa Verde); il sindaco di Napoli Luigi De Magistris (De Magistris Presidente, DeMa, Uniti con De Magistris, Per la Calabria con De Magistris, Calabria Resistente e Solidale, Un’Altra calabria è Possibile); Roberto Occhiuto (Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia, Coraggio Italia, UdC, Noi con l’Italia, Forza Azzurri); Mario Oliverio (Oliverio Presidente per la Calabria).

Favorito nei sondaggi elezioni Regionali in Calabria pre-silenzio elettorale il candidato del Centrodestra Occhiuto, sostenuto dal Presidente reggente Nino Spirlì (Lega) che dovrebbe essere confermato come vicepresidente se il Cdx dovesse vincere alle Regionali del 3-4 ottobre. Diviso invece il Centrosinistra, con il candidato forte de Magistris che non vede l’appoggio di M5s e Pd (con Bruni) e dell’ex Presidente calabrese Oliverio dal 2014 al 2020.

COME SI VOTA ALLE ELEZIONI REGIONALI 2021 IN CALABRIA

Il sistema elettorale in Calabria assegna in tutto 30 seggi oltre al Presidente della Giunta elettorale: 24 tramite sistema proporzionale, 6 con modello maggioritario (ma se queste nel totale dovessero superare il 50 per cento, il premio di maggioranza sarà dimezzato a 3 seggi). I consiglieri vengono eletti in base a 3 circoscrizioni elettorali: Nord (provincia di Cosenza); Centro (province di Vibo Valentia, Crotone e Catanzaro); Sud (Città Metropolitana di Reggio Calabria). Non sono ammesse al riparto dei seggi le liste circoscrizionali il cui gruppo, anche se collegato ad una lista regionale che ha superato la percentuale dell’8 per cento, non abbia ottenuto, nell’intero territorio regionale, almeno il 4 per cento dei voti validi.

Il premio di maggioranza finale è del 55%: per capire come si vota resta la semplice modalità di presentarsi al seggio con tessera elettorale valida, documento di identità e mascherina sul volto. Il voto disgiunto non è previsto, mentre sono possibili tre opzioni diverse per le Elezioni Regionali Calabria 2021: si può votare tracciando un segno solo sul nome di un candidato alla carica di governatore; la seconda opzione prevede di tracciare un segno su un candidato e sul simbolo di una delle liste ad esso collegate; la terza opzione consente di tracciare solo tracciando il segno sul simbolo di una lista: il voto andrà direttamente al candidato presidente. L’elettore può esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome, o nome e cognome, ma devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l’annullamento della seconda preferenza.



