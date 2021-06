Diretta Roland Garros 2021/ Fognini Fucsovics streaming video tv, orario dei match

DIRETTA ROLAND GARROS 2021: IN CAMPO FOGNINI

La giornata odierna del Roland Garros 2021 inizia alle ore 11:00 e ci regala il secondo turno per Fabio Fognini: fino a questo momento la stagione del sanremese è stata avara di soddisfazioni, se si esclude la finale di Atp Cup a gennaio il veterano ha deluso le attese, e sull’amata terra rossa ha fatto parlare di sé più per la squalifica di Barcellona che per i risultati, che non sono stati all’altezza delle sue capacità. Dopo aver battuto agevolmente Grégoire Barrère, Fognini se la vede con Marton Fucsovics: l’ungherese è il prototipo del giocatore che non eccelle per tecnica o talento ma che non molla mai ed è solidissimo, dunque Fognini dovrà innanzitutto limare quei difetti che si sono visti domenica, perché Barrère con un po’ di savoir faire in più avrebbe potuto portare l’azzurro a giocare almeno un quarto set.

Chi dovrà svoltare nella diretta del Roland Garros 2021, e che dunque è particolarmente atteso al varco, è sicuramente Alexander Zverev, che con gli Slam ha parecchi conti in sospeso: il tedesco si è salvato nel derby contro Oscar Otte, vero che ha dominato da quando è stato sotto 0-2 ma ha rischiato tantissimo e perso parecchie energie importanti. Lo rivedremo in campo oggi contro Roma Safiullin, altro avversario abbordabile ma solo se Sasha saprà mantenere la giusta concentrazione…

DIRETTA ROLAND GARROS 2021 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv del Roland Garros 2021 sarà disponibile su Eurosport ed Eurosport 2: nel caso del canale principale avremo un appuntamento in chiaro per tutti sul digitale terrestre, nel secondo invece solo gli abbonati alla televisione satellitare potranno seguire i match, ovviamente la copertura sarà dedicata solo ai campi che ne abbiano la disponibilità e si tenderà a dare priorità a quelli principali, o con la presenza eventuale di italiani con la regia nazionale. Il servizio di diretta streaming video viene garantito dalla piattaforma Eurosport Player, ma in questo caso sarà necessario sottoscrivere un abbonamento.

DIRETTA ROLAND GARROS 2021: RISULTATI E CONTESTO

Per la diretta del Roland Garros 2021 e i match di oggi possiamo anche dare uno sguardo al tabellone femminile, che ci presenta il match di Miriana Trevisan: la fiorentina insegue un sogno, cioè quello di ripetere le straripanti prestazioni che lo scorso autunno le avevano regalato un quarto di finale agli Open di Francia, prima che la strada si interrompesse contro Iga Swiatek. Già nel primo turno la Trevisan ha avuto le sue gatte da pelare dovendo andare al terzo set per avere ragione di Alison Van Uytvanck, ma ha comunque avuto la meglio: adesso se la vedrà con Sorana Cirstea, la rumena che aveva avuto un folgorante periodo circa otto anni fa ma poi era caduta vittima di tanti infortuni. Tiiniornata in auge, con grande dedizione sembra aver raggiunto un livello accettabile e gli ultimi risultati lo dimostrano; l’esperienza gioca certamente a suo favore ma la Trevisan, abituata a confrontarsi con i campi in terra rossa, ha le armi che servono per fare un altro passo e guadagnare il terzo turno, dove eventualmente andrebbe a giocare con Belinda Bencic o Daria Kasatkina.



