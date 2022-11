Diretta Italia Canada/ Streaming video Rai 2, la semifinale di Coppa Davis 2022

Italia Canada, in diretta da Malaga a partire dalle ore 13.00 di oggi, sabato 26 novembre, è la semifinale della Coppa Davis 2022, un traguardo che torniamo a raggiungere otto anni dopo il 2014 e di conseguenza per la prima volta da quando lo storico torneo di tennis per Nazionali ha adottato la nuova formula. Ricordiamo allora che siamo su superficie dura e campi indoor e che la diretta Italia Canada prevederà tre sfide, disputate tutte oggi, che ci daranno il nome della nazionale che si qualificherà alla finale, che sarà giocata già domani nella città spagnola sede della fase finale.

Flavia Pennetta, moglie Fabio Fognini/ Lei: "è un buon compagno di vita"

La Coppa Davis 2022 ha visto l’Italia superare a settembre il girone contro Croazia, Argentina e Svezia, poi giovedì abbiamo vinto in tre partite il quarto di finale contro gli Stati Uniti e adesso ecco un’altra sfida con il Nord America, perché in semifinale troviamo il Canada, che giovedì ha eliminato la Germania. Bisogna vincere due dei tre match per proseguire e andare in semifinale, tutto potrebbe essere deciso dai due singolari, dove dovremmo schierare Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti, ma in caso di una vittoria per parte tutto sarà affidato al doppio, dove la nostra coppia è formata da Fabio Fognini e Simone Bolelli. Vedremo cosa succederà, intanto l’attesa è già grandissima per la diretta di Italia Canada, semifinale della Coppa Davis 2022 a Malaga.

Pennetta: "Uomini immaturi ma Fognini è un buon marito"/ "Spesso si mette in castigo"

ITALIA CANADA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA COPPA DAVIS 2022

La diretta tv di Italia Canada sarà garantita anche in chiaro: saranno sia Rai Due sia Rai Sport + HD, canale disponibile al numero 58 del telecomando, a fornire le immagini della semifinale della Coppa Davis 2022, ma va ricordato che questi match saranno garantiti anche dalla televisione satellitare, in questo caso su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis (numeri 201 e 205 del decoder).

Per la diretta streaming video di Italia Canada vi dovrete affidare o al sito e all’app ufficiale di Rai Play oppure all’applicazione Sky Go (senza costi aggiuntivi), ma dobbiamo infine ricordare anche la terza possibilità, garantita sul canale tematico SuperTennis e il relativo sito SuperTennix, mentre per tutte le informazioni utili sulle sfide di Coppa Davis potrete consultare liberamente il sito ufficiale della manifestazione, che trovate all’indirizzo www.daviscup.com. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI ITALIA CANADA SU RAIPLAY

Fabio Fognini vs Rafa Nadal?/ "Non credete a tutto", poi la retromarcia: caos social

DIRETTA ITALIA CANADA: RISULTATI E CONTESTO

Nella diretta di Italia Canada per la semifinale di Coppa Davis 2022 bisogna dire che le assenze azzurre potrebbero incidere moltissimo. Prima Jannik Sinner ha dato forfait a causa di un infortunio, poi per lo stesso motivo anche Matteo Berrettini (inizialmente convocato da Filippo Volandri) ha dovuto alzare bandiera bianca: con i due big saremmo stati tra i grandi favoriti per vincere il titolo, considerate anche le assenze altrui – si veda la Spagna padrona di casa, ma già eliminata anche a causa delle assenze di Rafa Nadal e Carlos Alcaraz. Così invece l’Italia resta forte, ma forse sulla carta sfavorita, sperando che Sonego viva un’altra giornata come quella di giovedì, che Musetti sappia sfoderare tutto il suo talento e che il doppio ci possa regalare (se necessario) un’altra grande gioia.

Il Canada invece si presenta alla semifinale di Coppa Davis con due singolaristi molto forti, cioè Denis Shapovalov (che però giovedì ha perso a sorpresa contro Struff) e Felix Auger-Aliassime, che attualmente è il numero 6 del mondo e quindi ostacolo sulla carta durissimo per Musetti. La logica direbbe che il singolare più fattibile potrebbe essere quello di Sonego contro Shapovalov e che quindi già arrivare a giocarci tutto nel doppio sarebbe buona cosa, ma sappiamo pure che la Coppa Davis è storicamente luogo di sorprese, meglio allora non fare calcoli e vedere cosa ci offrirà la diretta di Italia Canada…

© RIPRODUZIONE RISERVATA