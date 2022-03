DIRETTA/ Roma Atalanta video streaming tv: in casa i giallorossi non vincono dal 2014

DIRETTA ROMA ATALANTA: TESTA A TESTA

La diretta di Roma Atalanta, considerando anche i match giocati a Bergamo, si è giocata per 119 volte. Il bilancio ci parla di 53 successi per i capitolini, 28 per la Dea e 38 pareggi. In queste partite la Roma ha segnato 181 reti e ne ha subite 138. Se facciamo riferimento solo alle gare disputate allo Stadio Olimpico il bilancio è impietoso per i nerazzurri con 34 successi della Roma, 18 pari e 7 vittorie per l’Atalanta. I gol sono addirittura il doppio per i giallorossi 105 a 57. L’anno passato il match terminò 1-1 con i gol di Malinovsky e Cristante, in mezzo ci fu il rosso per Gosens e dopo il pareggio quello per Ibanez.

La Dea non vince a Roma contro questo avversario dallo 0-2 del settembre 2019, una gara decisa negli ultimi 19 minuti dai gol di Zapata e De Roon. La Roma però non vince in casa contro la Dea dal 2014 quando si impose 3-1 con i gol di Taddei, Ljajic e Gervinho e rete nel finale di Migliaccio per la bandiera ospite. Come andranno le cose oggi? (Matteo Fantozzi)

DIRETTA ROMA ATALANTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv di Roma Atalanta di Serie A sarà disponibile in esclusiva sulla piattaforma digitale DAZN. Sarà quindi una diretta streaming video, e per accedere ai contenuti dell’emittente bisognerà essere abbonati al servizio. Per visionare la partita è necessario disporre di una connessione ad internet e dell’applicazione dedicata installata su un dispositivo mobile (smartphone, tablet o PC) o in alternativa, su una Smart Tv. La gara non sarà quindi una delle tre trasmesse in co-esclusiva da Sky Sport.

PARTITA DURA PER LA SVOLTA!

Roma Atalanta, in diretta sabato 5 marzo 2022 alle ore 18.00 presso lo stadio Olimpico di Roma sarà una sfida valevole per la 28^ giornata del campionato di Serie A. Sfida Champions all’Olimpico, la Roma è tornata alla vittoria nella discussa sfida di La Spezia decisa in extremis da un gol di Tammy Abraham al 99′: giallorossi ora sesti a -3 dall’Atalanta (che deve comunque recuperare una partita) e a -6 dalla Juventus quarta, ancora a tiro per provare a entrare nella massima competizione europea.

I bergamaschi non rinunciano comunque al sogno di partecipare alla Champions League per la quarta stagione consecutiva, con la squadra di Gasperini reduce da una convincente vittoria interna contro la Sampdoria dopo aver superato l’Olympiakos in Europa League. All’andata la Roma ha ottenuto a Bergamo una delle sue più convincenti vittorie della stagione, 1-4 per i giallorossi il risultato, mentre è terminata 1-1 l’ultima sfida all’Olimpico tra le due formazioni, datata 22 aprile 2021.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA ATALANTA

Le probabili formazioni della diretta Roma Atalanta, match che andrà in scena allo stadio Olimpico di Roma. Per la Roma, José Mourinho schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdrop, Pellegrini, Cristante, Mkhitaryan, Vina; Zaniolo, Abraham. Risponderà l’Atalanta allenata da Gian Piero Gasperini con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Musso; Palomino, Demiral, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Freuler, Maehle; Koopmeiners; Pasalic, Boga.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Roma Atalanta ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Roma con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.55, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.45, mentre l’eventuale successo dell’Atalanta, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.65.

