Diretta/ Roma Betis streaming video tv: assalto al primo posto (Europa League)

DIRETTA ROMA BETIS SIVIGLIA: MOURINHO VUOLE I TRE PUNTI!

Roma Betis, in diretta giovedì 15 settembre 2022 alle ore 21.00 presso lo stadio Olimpico di Roma, sarà una sfida valida per la 3^ giornata della fase a gironi di Europa League. Dopo aver esordito nella competizione con una sconfitta in Bulgaria ed essersi rilanciata con la vittoria interna contro l’HJK Helsinki, la Roma prova a giocarsi la sfida contro gli andalusi per puntare non solo la qualificazione ma anche il primo posto in classifica, che sarebbe importante per evitare anche i sedicesimi di finale.

La vittoria in casa contro l’Inter è stata sicuramente importante per rilanciare il morale giallorosso con la squadra che era arrivata alla sosta dopo una sconfitta interna contro l’Atalanta. Il Betis al momento guida il girone di Europa League con i successi contro HJK e Ludogorets, nella Liga spagnola gli andalusi sono reduci da una sconfitta sul campo del Celta Vigo che li ha fatti scendere al quarto posto in classifica, alle spalle dell’Athletic Bilbao.

ROMA BETIS SIVIGLIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Betis sarà trasmessa dalla televisione satellitare: gli abbonati Sky dunque potranno avvalersi del loro decoder (Sky Sport Uno canale 201 e anche sul canale 252) per assistere alla partita di Europa League (e questo sarà valido per gli altri match forniti dall’emittente), ovviamente con la possibilità di seguirne le immagini in diretta streaming video, grazie all’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi. Per la partita in questione poi ci sarà l’alternativa di DAZN, che trasmette a sua volta l’Europa League 2022/23.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA BETIS SIVIGLIA

Le probabili formazioni della diretta Roma Betis, match che andrà in scena allo stadio Olimpico di Roma. Per la Roma, José Mourinho schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Celik, Camara, Cristante, Zalewski; Pellegrini; Belotti, Abraham. Risponderà il Betis allenato da Manuel Pellegrini con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Bravo; Ruibal, Luiz Felipe, Gonzalez, Miranda; Akouokou, Guardado; Luiz Henrique, Canales, Joaquin; Josè.

ROMA BETIS SIVIGLIA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Roma Betis, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Europa League. La vittoria della Roma con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.80, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.70, mentre l’eventuale successo del Betis, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.25.

