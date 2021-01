DIRETTA/ Roma Spezia streaming video tv: si fa il bis in campionato

DIRETTA ROMA SPEZIA: TESTA A TESTA

A poche ore dal fischio d’inizio della diretta di Roma Spezia, ci pare interessante andare ad esplorare anche lo storico che interessa i due club, oggi impegnati nella 19^ giornata di Serie A. Tabella alla mano parliamo oggi di appena due precedenti ufficiali segnati tra i due club, entrambi ascrivibili alla Coppa Italia: mai dunque le due società si sono sfidate in campionato prima d’ora. Il riferimento è dunque scarno, ma ha il pregio di essere ben recente: il primo testa a testa infatti risale all’edizione 2015-16 della Coppa Italia, quando in occasione degli ottavi di finale furono i liguri a festeggiare il passaggio del turno, ma solo ai calci di rigori. Il secondo e ultimo precedente a cui possiamo fare affidamento è poi ancor più recente, visto che risale solo allo scorso martedì. Lo ricordiamo bene, Roma e Spezia in settimana si sono sfidate per gli ottavi di Coppa Italia e qui è stata vittoria dei liguri per 4-2 dopo i tempi supplementari: successo che pure poteva essere stato concesso a tavolino, viste le irregolarità nei cambi riscontrate nella panchina giallorossa. Lo storico dunque non sorride alla Lupa oggi, ma chissà che dirà il campo. (agg Michela Colombo)

DIRETTA ROMA SPEZIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Spezia sarà riservata ai possessori di un abbonamento alla televisione satellitare: per loro appuntamento in esclusiva su Sky Sport, con la consueta possibilità (che non comporta costi aggiuntivi) di seguire questa partita di Serie A anche tramite il servizio di diretta streaming video, semplicemente attivando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA ROMA SPEZIA: POLVERIERA OLIMPICO!

Roma Spezia, in diretta sabato 23 gennaio 2021 alle ore 15.00 presso lo stadio Olimpico di Roma, sarà una sfida valevole per la diciannovesima giornata d’andata del campionato di Serie A. Si torna in campo dopo la sfida di Coppa Italia che ha creato numerose polemiche nell’ambiente giallorosso. La Roma ha visto in una settimana crollare le certezze costruite nella prima parte della stagione: prima la pesante sconfitta nel derby con il tris incassato dalla Lazio, quindi la clamorosa eliminazione negli ottavi di finale di Coppa contro lo Spezia. I liguri sono passati ai tempi supplementari ma avrebbero comunque vinto a tavolino a causa del clamoroso caos-sostituzioni, con la Roma che ha effettuato 6 cambi contro i 5 previsti. Bufera nel club giallorosso ma i risultati dagli altri campi in campionato hanno mantenuto la Roma in piena zona Champions. Per ripartire però Fonseca dovrà fare i conti contro uno Spezia che sogna di terminare a distanza di sicurezza dalla zona retrocessione il girone d’andata, prima metà della stagione ampiamente soddisfacente per quella che è una matricola assoluta del campionato di Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA SPEZIA

Le probabili formazioni della sfida tra Roma e Spezia allo stadio Olimpico di Roma. I padroni di casa allenati da Paulo Fonseca scenderanno in campo con un 3-4-2-1 e questo undici titolare: Pau Lopez; Ibanez, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Perez, Mayoral. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Vincenzo Italiano con un 4-3-3 così disposto dal primo minuto: Provedel; Ismajli, Terzi, Chabot, Marchizza; Estevez, Agoume, Pobega; Gyasi, Nzola, Farias.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico per Roma Spezia: il segno 1 per la vittoria interna permetterebbe infatti di guadagnare una cifra corrispondente a 1.43 volte quanto investito, per contro il segno 2 che regola l’affermazione esterna porta in dote una vincita pari a 7.80 volte quanto messo sul piatto. Abbiamo poi l’eventualità del pareggio, per la quale puntare sul segno X: in questo caso la somma intascata ammonterebbe a 5.20 volte l’importo giocato con questo bookmaker.

© RIPRODUZIONE RISERVATA