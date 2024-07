DIRETTA ROMA TOLOSA: TORNANO DYBALA E GLI AZZURRI!

Inizialmente la diretta Roma Tolosa sembrava fosse saltata per questioni di ordine pubblico, ma alla fine si è deciso di disputarlo lo stesso presso il centro sportivo di Trigoria, la “casa” dei capitolini. In origine la sfida fra Roma e Tolosa si sarebbe dovuta giocare in diretta allo stadio Del Conero di Ancona, dopo di che, praticamente all’ultimo, l’incontro è stato riprogrammato appunto nei pressi della capitale.

I match fra la squadra di Daniele De Rossi e la compagine che milita nella Ligue 1, è il terzo test amichevole per la Roma, che si avvicina così lentamente verso l’esordio in campionato che ricordiamo, avverrà il prossimo 18 agosto alle ore 20:45, l’insidiosa trasferta a Cagliari contro i padroni di casa. In precedenza la Lupa aveva affrontato il Latina e il Kosice, vincendo il primo incontro con il risultato tennistico di 6 a 1 e quindi pareggiando il secondo, in Slovacchia, 1 a 1.

DIRETTA ROMA TOLOSA, DOVE SEGUIRLO IN STREAMING VIDEO TV

Appuntamento alle ore 18:00 di oggi, sabato 27 luglio 2024, per seguire in diretta Roma Tolosa in video streaming, incontro che sarà fruibile da tutti coloro che sono abbonati a Dazn. La piattaforma video ha infatti acquisito i diritti per il match, di conseguenza potrete godervelo comodamente dalla vostra televisione di casa, ma solo appunto se siete degli abbonati.

Qualora lo foste vi ricordiamo anche la possibilità dell’app, per guardare Roma-Tolosa via smartphone, o eventualmente dal sito web ufficiale dell’azienda tramite personal computer. Quella di oggi sarà un test amichevole particolarmente importante per la Roma, visto che contro il Tolosa Daniele De Rossi avrà di fatto la formazione “al completo”,.

ROMA TOLOSA, LE PROBABILI FORMAZIONI DELL’AMICHEVOLE

Tenendo conto che in settimana sono rientrati a Trigoria i nazionali italiani, oltre a Paulo Dybala, quest’ultimo con un permesso più lungo dopo il recente matrimonio. Probabile quindi che durante la diretta Roma Tolosa l’attaccante argentino possa scendere subito in campo, magari in posizione da esterno in un 4-3-3, completando il tridente con El Shaarawy sulla destra e Solbakken in mezzo, nel ruolo di classico centravanti.

A centrocampo, invece, Cristante dovrebbe avere il pallino del gioco, affiancato da Pellegrini e Bove, (anche se Le Fée scalpita) mentre la difesa sarà composta da Mancini e Ndicka centrali, con Angelino terzino destro e Aboubacar a destra, in attesa di capire se Smalling ce la farà o meno dopo l’infortunio in Slovaccia. Infine la porta, dove troveremo ancora Svilar, con Ryan che si accomoderà quindi in panchina. Durante la diretta Roma Tolosa è facile pensare che i francesi replicheranno con lo stesso modulo, quindi un 4-3-3 con Dominguez fra i pali, Messali e Methalie terzini e Cresswell e Mawissa in mezzo. A centrocampo, Schimdt regista con Saka e Babicka interni, infine, Aboukhlak, Gboho e Magri tridente d’attacco. Appuntamento quindi alle ore 18:00 per la diretta streaming fra Roma e Tolosa.