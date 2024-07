VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI KOSICE ROMA: LA SINTESI

La diretta di Kosice Roma nella nuova Kosice Football Arena, in Slovacchia, si è conclusa sul risultato di 1-1, come emerge dal video degli highlights che mostrano i gol dell’amichevole pre-campionato. È stato un test non del tutto veritiero per Daniele De Rossi, che per l’occasione ha dovuto fare a meno di Dybala, Abraham e Smalling, oltre che di quei giocatori che sono prossimi all’addio. Il tecnico giallorosso, tra l’altro, aspetta ancora i rinforzi in sede di calciomercato. È anche in virtù di ciò che non si è andati oltre il pari nella sfida contro la squadra di massima serie slovacca. Anche la condizione fisica non è apparsa delle migliori. I capitolini erano addirittura andati sotto, poi sono riusciti a riequilibrare il punteggio.

Il primo tempo di Kosice Roma si è concluso con le reti inviolate. La prima occasione è arrivata al 10’ a firma dei giallorossi con Baldanzi che ha sfoderato una conclusione col mancino dopo essere stato servito in diagonale da Angelino, ma il pallone è terminato a lato del palo. Al 22’ altra chance per gli ospiti, complice un erroraccio della difesa avversaria, che poi ci mette una pezza sul tiro dal limite di Solbakken su sponda di Joao Costa. Dopo la mezz’ora di gioco arriva anche un tentativo interessane degli slovacchi con un calcio di punizione di Fasko, che si spegne sul fondo per poco. Nessun altro sprazzo prima dell’intervallo alla Kosice Football Arena, ricca di tifosi, soprattutto di casa.

Nella ripresa sono un po’ di più le emozioni regalate dall’amichevole Kosice Roma. Tanti cambi per Daniele De Rossi all’intervallo, da segnalare anche l’esordio di Ryan con la maglia giallorossa. Al 53’ tuttavia la partita si mette in salita per i capitolini a causa di un brutto errore di Darboe che regala un pallone a Takac. Il giocatore dei padroni di casa deve impegnarsi poco per battere il portiere avversario e portare i suoi in vantaggio. L’estremo difensore poi evita il raddoppio su un tiro a botta sicura di Miljanic. Il tecnico ospite nella ripresa si affida ai giovanissimi, che riescono ad agguantare il pari soltanto all’85’ grazie a un tocco di Pisilli servito da Graziani davanti alla porta. L’ultima occasione è degli slovacchi con Sovic, ma finisce 1-1.

GUARDA IL VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI KOSICE ROMA