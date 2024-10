DIRETTA ROMA TORINO: I TESTA A TESTA

Match storico quello della diretta di Roma Torino, infatti parliamo di uno dei più classici incontri che la nostra Serie A ha da offrire avendo all’attivo la bellezza di 130 partite disputate in via ufficiale proprio in questo campionato, abbiamo anche un precedente in Coppa Italia vinto dal Torino. Ma ritornando al campionato cerchiamo di capire con un campione cosi grande di partite chi ha il favore del pronostico e chi meno per la gara di oggi. Su 130 partite l’abaco si divide in: 56 vittorie giallorosse, 36 invece i pareggi tra giallorossi e granata, mentre infine abbiamo 38 successi per il Toro.

L’ultima risalente al 2021 con un secco 3-0 con la rete di Berenguer che quell’anno poi passerà a giocare in Spagna. Negli ultimi incontri invece ha sempre vinto la Roma anche se nell’ultima uscita la vittoria fu un po’ rocambolesca visto che arrivò per 3-2 nei minuti finali con Dybala che mise a segno la sua prima tripletta con la maglia giallorossa. Vediamo ora le statistiche per capire chi potrebbe avere la meglio e chi no da un punto di vista numerico. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA ROMA TORINO, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Se si ha intenzione di seguire la diretta Roma Torino con i propri occhi senza recarsi allo Stadio Olimpico sarà necessario possedere un abbonamento valido a DAZN, piattaforma che detiene in esclusiva i diritti per la trasmissione di tutte le partite del campionato di Serie A per la stagione 2024/2025 che si sta disputando. L’evento sarà dunque visibile via streaming tramite l’applicazione dedicata, e quindi su smart phone e tablet, oppure attraverso il sito visitabile col browser da pc. Chi ha inoltre attivato l’opzione ed è anche abbonato a Sky potrà vedere la sfida sintonizzando il televisore sul canale Zona Dazn 214.

ROMA TORINO, JURIC RITROVA IL SUO PASSATO

La diretta Roma Torino è in programma presso lo Stadio Olimpico di Roma alle ore 20:45 di giovedì 31 ottobre 2024 come sfida valida per la decima giornata della Serie A 2024/2025. La Roma vuole subito riscattare la brutta sconfitta patita al Franchi per 5 a 1 contro la Fiorentina ed il tecnico Ivan Juric cercherà di ritrovare quindi il successo contro l’ultima squadra che ha allenato prima di venire ingaggiato dal club giallorosso in sostituzione di Daniele De Rossi. L’allenatore croato non cercherà in ogni caso alcun tipo di vendetta nei confronti dei granata visto che i rapporti con l’ambiente ed il presidente Urbano Cairo sembrano essere ora abbastanza distesi.

Dal canto suo però mister Vanoli non vuole certo ricoprire il ruolo di vittima sacrificale dando la sua squadra per vinta in partenza puntando piuttosto a tornare ad ottenere risultati utili come nell’ultima giornata invertendo il trend intrapreso da qualche settimana dopo un avvio di campionato decisamente entusiasmante. La direzione dell’incontro è stata affidata all’arbitro Michael Fabbri, proveniente dalla sesione AIA di Ravenna, che sarà coadiuvato dagli assistenti Stefano Del Giovane di Albano Laziale e Di Iorio di VCO, insieme con il quarto uomo Paride Tremolada di Monza mentre al VAR ci saranno Paolo Mazzoleni di Bergamo e Rosario Abisso di Palermo.

ROMA TORINO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Proviamo ora ad analizzare quali saranno le scelte compiute dai due allenatori per la diretta Roma Torino nelle probabili formazioni in questa decima giornata di campionato. Il modulo scelto da mister Juric dovrebbe essere come sempre il 3-4-2-1 in cui Mancini, Ndicka ed Angelino comporranno la difesa davanti all’estremo difensore Svilar. A centrocampo ecco Koné e Cristante in mezzo a Celik e Zalewski sulle fasce mentre l’unica punta Dovbyk sarà supportata dal capitano Lorenzo Pellegrini e da Paulo Dybala.

Attenzione inoltre ad eventuali innesti in corso d’opera visto che sono stati recuperati El Shaarawy, Mancini ed anche Soulé. Per quanto concerne invece lo schieramento dei piemontesi, mister Vanoli dovrebbe optare per il 3-5-2 con Milinkovic-Savic in porta, Coco, Maripan e Masina in difesa, Lazaro, Ricci, Linetty, Vlasic e Vojvoda a centrocampo ed infine Adams con Sanabria a formare il duo offensivo.

DIRETTA ROMA TORINO, LE QUOTE

Cerchiamo infine di prendere in esame pure le quote delle principali agenzie di scommesse sportive per il pronostico del risultato finale della diretta Roma Torino a cominciare da Snai. La Roma, nonostante i risultati recenti ottenuti in campionato nelle scorse settimane, è comunque favorita per la vittoria con l’1 che viene pagato a 1.70 mentre il Torino sembra avere poche speranze di tornare in Piemonte con i tre punti visto che il 2 è quotato addirittura a 5.00. Il pareggio è invece pagato a 3.85 e dello stesso parere sembrano essere pure Betflag, Goldbet e Lottomatica che danno però l’1 a 1.75 e l’x invece a 3.75.