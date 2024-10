Video Fiorentina Roma che racconta un primo tempo pieno di gol ed emozioni. La sblocca immediatamente la Fiorentina con la rete dell’attaccante Moise Kean. Il centravanti della nazionale è bravissimo ad inserirsi sul pallone filtrante di Beltràn. La squadra in maglia Viola continua ad attaccare e trova il raddoppio direttamente su calcio di rigore grazie alla realizzazione di Beltràn. L’attaccante argentino ha segnato il calcio di rigore dopo il fallo di Celik su Bove. La Roma rientra in gara con il destro a giro da fuori di Kone ma solo per qualche istante perché ecco il tris Viola. Ancora una volta indomabile Bove che serve sul secondo palo Kean. L’attaccante della Fiorentina anticipa anche il compagno Colpani e spedisce in rete da due passi.

Primo tempo da incorniciare per Raffaele Palladino. Nel secondo tempo c’è spazio per la quarta rete per i Viola con l’ex di turno Bove mentre Dybala vede il suo tiro spegnersi sul palo dopo la parata sensazione di De Gea. Finisce anche in 10 la gara della Roma con Hermoso che lascia il campo anzitempo per doppia ammonizione. Nel finale anche autogol di Hummels che tocca in modo sfortunato il pallone alle spalle di Svilar. Vittoria per la Fiorentina che domina totalmente la sfida del posticipo domenicale di Serie A. I Viola volano a quota 16 in classifica, rimane a 10 la Roma.

VIDEO FIORENTINA ROMA: GOL E HIGHLIGHTS