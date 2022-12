Diretta Roma Viterbese/ Streaming video tv: derby laziale in amichevole

DIRETTA ROMA VITERBESE: ULTIMO TEST!

Roma Viterbese, in diretta alle ore 11.30 di stamattina, venerdì 30 dicembre 2022, è la partita amichevole che si disputerà a porte chiuse presso il Centro Sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria come ultima rifinitura per la Roma di José Mourinho verso il tanto atteso ritorno del campionato di Serie A. La Roma in queste settimane ha giocato diverse amichevoli, ma tutte fra il Giappone e il Portogallo, sede dell’ultima parte del ritiro, quindi adesso ecco un appuntamento più “domestico” con un piccolo derby regionale.

Ad ormai appena cinque giorni dal ritorno dell’attività ufficiale, la Roma è infatti attesa dai cugini della Viterbese, che milita nel girone C di Serie C e prima di Natale ha vinto contro il Giugliano nel suo ultimo impegno ufficiale per l’anno solare 2022, quindi in termini di ritmo partita è certamente più rodata della Roma, anche se la differenza di due categorie è naturalmente notevole. Comunque quello che più conta è il fatto che siamo ormai all’ultima amichevole, quindi siamo curiosi di scoprire che cosa ci dirà la diretta di Roma Viterbese…

DIRETTA ROMA VITERBESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Viterbese potrebbe non essere garantita: si tratterà di un test a porte chiuse e salvo variazioni di palinsesto nessuna emittente trasmetterà le immagini della partita da Trigoria, quindi al momento non possiamo segnalare nemmeno una diretta streaming video di Roma Viterbese e si rimanda ai siti Internet e agli account social delle due società per le informazioni ufficiali.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA VITERBESE

Diamo naturalmente uno sguardo anche alle probabili formazioni per la diretta di Roma Viterbese. Partita piuttosto morbida a ridosso dei primi impegni ufficiali, mister José Mourinho potrebbe fare qualche esperimento o comunque dare spazio a seconde linee. In porta indichiamo comunque Rui Patricio, in difesa scegliamo il reparto a tre con Kumbulla titolare insieme a Ibanez e Mancini; a centrocampo potrebbe giocare il “separato in casa” Karsdorp, con nel cuore del reparto Bove e Camara possibili mediani e Zalewski a sinistra. In attacco scegliamo invece sulla linea della trequarti il giovane Volpato ed El Shaarawy a supporto del centravanti, che per una volta potrebbe essere Shomurodov.

Quanto agli ospiti, per la Viterbese questo sarà naturalmente un derby laziale di lusso, proviamo ad ipotizzare per mister Emanuele Pesoli un modulo 4-4-2, con questi possibili undici titolari ricalcando il fresco successo contro il Giugliano in campionato: Bisogno in porta; davanti a lui la difesa a quattro con Riggio, Ricci, Marenco e Semenzato da destra a sinistra; a centrocampo un’altra linea a quattro, che schieriamo in questo caso con Pavlev, Megelaitis, Mbaye e Rodio, sempre da destra a sinistra; infine, i due titolari nella coppia d’attacco della Viterbese potrebbero essere Polidori e Mungo.

