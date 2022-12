Diretta Roma Waalwijk/ Streaming video tv: l’ultima in Portogallo! (amichevole)

DIRETTA ROMA WAALWIJK: ULTIMA IN PORTOGALLO!

Roma Waalwijk, in diretta dall’Estadio Municipal di Albufeira, si gioca alle ore 16:00 di giovedì 22 dicembre: con questa partita amichevole termina la tournée giallorossa in Portogallo, un viaggio che ha previsto una serie di partite non sempre andate secondo i piani (ricordiamo la netta sconfitta subita dal Cadice) ma che certamente ha aiutato José Mourinho nella preparazione alla ripresa del campionato, che a questo punto non è più così lontana (mancano meno di due settimane) e che dovrà trovare la Roma pronta a lottare almeno per un posto nella prossima Champions League.

Oltre a quello la Roma avrà poi il playoff di Europa League, una competizione nella quale Mourinho potrebbe riuscire a fare strada e magari anche bissare il successo arrivato lo scorso anno in Conference League; sarà comunque una seconda parte di stagione impegnativa per una squadra che dà ancora la sensazione di poter fare un bel salto di qualità, ma potrebbe non riuscirci. Aspettando ora che la diretta di Roma Waalwijk prenda il via, proviamo a fare una rapida valutazione circa le scelte che saranno operate dai due allenatori, andando a leggere insieme le probabili formazioni.

DIRETTA ROMA WAALWIJK STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

C’è una buona notizia per tifosi e appassionati, perché la diretta tv di Roma Waalwijk dovrebbe essere disponibile su DAZN: salvo variazioni di palinsesto anche l’ultima amichevole della squadra giallorossa sarà trasmessa da questa piattaforma, per accedere alla quale sarà necessaria la sottoscrizione di un abbonamento. La visione del match sarà come di consueto in diretta streaming video; dovrete dunque avvalervi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone oppure di una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA WAALWIJK

Come sempre, nel valutare le scelte per la diretta di Roma Waalwijk, dobbiamo tenere conto del fatto che Mourinho potrebbe sperimentare. Per questa ultima amichevole portoghese scegliamo il canonico 3-4-2-1: dunque avremo Gianluca Mancini, Smalling e Ibanez a protezione di Rui Patricio, con due laterali a centrocampo che potrebbero essere Karsdorp (in uscita, ma comunque presente in tournée) e Zalewski, mentre a centrocampo la coppia può essere composta da Cristante e Mady Camara. A quel punto Lorenzo Pellegrini andrebbe a fare il trequartista insieme a Zaniolo, con Abraham o Belotti da prima punta.

Il Waalwijk di Joseph Oosting si dispone con un modulo praticamente identico: potrebbe cambiare solo il fatto che sulla trequarti avremmo un solo giocatore (Oukili) in accompagnamento a due attaccanti che sarebbero Bel Hassani e Jozefzoon. In mediana ecco invece la coppia formata da Clement e Anita, con Lelieveld e Lutonda a giocare da laterali; anche per la squadra olandese avremo una difesa a tre formata da Gaari, Van den Buijs e Adewoye a protezione del portiere, che dovrebbe essere Joel Pereira.











