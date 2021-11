Diretta Romania Italia donne/ Streaming video Rai 2: non si può sbagliare!

Romania Italia donne, diretta dall’arbitro portoghese Catarina Campos presso lo Stadionul Anghel Iordănescu di Voluntari, nell’hinterland della capitale Bucarest, si gioca alle ore 17.30 italiane (le 18.30 locali) di oggi pomeriggio, martedì 30 novembre 2021, come sesto impegno delle Azzurre del c.t. Milena Bertolini nel girone G della zona europea delle qualificazioni ai Mondiali 2023 di calcio femminile.

La diretta di Romania Italia donne metterà le Azzurre davanti a un bivio da non sbagliare: dopo la sconfitta casalinga contro la Svizzera è diventato più complicato sognare il primo posto che varrebbe la qualificazione immediata per i Mondiali, ma bisogna difendere almeno il secondo posto che porta ai playoff e proprio la Romania è l’unico avversario credibile, con 9 punti in classifica contro i nostri 12, ma anche una partita giocata in meno. Vincere significherebbe fare un enorme passo avanti verso il secondo posto e continuare a mettere pressione alla Svizzera per il primato, altrimenti si farebbe più difficile la corsa pure verso la piazza d’onore. Cosa ci dirà la diretta di Romania Italia donne?

DIRETTA ROMANIA ITALIA DONNE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Romania Italia donne sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Due, con la telecronaca di Tiziana Alla e Sara Meini. Questo significa che la Rai metterà a disposizione anche la diretta streaming video, che sarà garantita tramite sito o applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI

PROBABILI FORMAZIONI ROMANIA ITALIA DONNE

Parlando delle probabili formazioni di Romania Italia donne, bisogna evidenziare che in questa finestra di fine novembre per le qualificazioni mondiali femminili l’Italia sta pagando un prezzo molto alto al Covid, con diverse giocatrici che sono state trovate positive. Milena Bertolini deve provare a fare di necessità virtù e potrebbe schierare un modulo 3-4-3 con Gama, Salvai e Lenzini nella difesa a tre davanti al portiere Giuliani.

A centrocampo si può invece ipotizzare una linea a quattro per la nostra Nazionale di calcio femminile, con Bergamaschi, Linari, Giugliano e Boattin che si candidano, ma c’è pure Serturini, che contro la Svizzera è entrata bene a partita in corso. Infine il tridente offensivo dell’Italia potrebbe vedere Giacinti e Bonansea ai fianchi della prima punta Girelli.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Romania Italia donne, con il segno 2 per la vittoria azzurra che parte nettamente favorito ed è quotato a 1,20, mentre poi si sale a 5,75 in caso di pareggio (segno X) e addirittura a 11 volte la posta in palio sul segno 1 se dovesse invece vincere la Romania.

