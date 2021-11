DIRETTA/ Italia Svizzera femminile video streaming tv: parla Milena Bertolini

DIRETTA ITALIA SVIZZERA FEMMINILE: PARLA BERTOLINI

Siamo impazienti di dare il via alla diretta di Italia Svizzera donne, bel match per le qualificazioni ai prossimi mondiali: pure nell’attesa diamo la parola alla ct della nazionale azzurra Milena Bertolini. Nei giorni scorsi l’allenatrice dell’Italia femminile nonostante le gravi defezioni anche dell’ultimo minuto, ha riportato l’accento sulla compattezza del gruppo azzurro:

Tabellone e calendario partite spareggi playoff Mondiali 2022/ Quando gioca l’Italia?

“Purtroppo dobbiamo fare ancora i conti con una situazione che riguarda l’intero paese. Mancano giocatrici di spessore, ma come sempre affrontiamo la situazione. Questa è una settimana importante all’interno di un percorso: speriamo ovviamente non ci siano altre notizie negative. Stamattina ho parlato alla squadra: sarà fondamentale la disponibilità di tutte a lavorare come un blocco unico”. Nonostante tutte le difficoltà c’è voglia di fare bene e stupire oggi a Palermo: chissà però che dirà il campo. (agg Michela Colombo)

DIRETTA SORTEGGIO PLAYOFF QUALIFICAZIONI MONDIALI 2022/ Streaming tv: teste di serie

DIRETTA ITALIA SVIZZERA FEMMINILE STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Svizzera femminile sarà naturalmente garantita in chiaro per tutti su Rai Due, canale numero 2 del telecomando. Questo significa che, per seguire la partita della nostra Nazionale femminile sarà disponibile anche la diretta streaming video sempre accessibile a tutti tramite sito o app di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI

ITALIA SVIZZERA FEMMINILE: SPAREGGIO!

Italia Svizzera, in diretta venerdì 26 novembre 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Renzo Barbera di Palermo, sarà una sfida valevole per le qualificazioni alla fase finale dei Mondiali femminili di calcio. Sfida decisiva visto che le azzurre dividono proprio con le elvetiche il primo posto nel girone di qualificazione, dunque avendo vinto entrambe le compagini i precedenti match con le altre quattro formazioni del raggruppamento, ovvero Belgio, Moldavia, Lituania e Croazia.

Avversaria Italia spareggi playoff Mondiali 2022/ Chi contro gioca la Nazionale?

Per questo cruciale appuntamento la CT Milena Bartolini dovrà però fare a meno di Caruso e Bartoli, entrambe positive al Covid, con il gruppo azzurro che tiene sotto controllo la situazione per valutare il possibile emergere di nuove positività. Le nazionali femminili di Italia e Svizzera tornano ad affrontarsi dall’ultimo precedente del 29 maggio 2019, le azzurre vinsero 3-1 con le reti di Galli, Girelli e Sabatino. Al 6 marzo 2017 risale l’ultimo successo elvetico in Italia con un clamoroso 0-6.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA SVIZZERA FEMMINILE

Le probabili formazioni di Italia Svizzera femminile, match che andrà in scena al Renzo Barbera di Palermo. Per l’Italia, Milena Bartolini schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Giuliani; Lenzini, Linari, Gama, Bergamaschi; Cernoia, Soffia, Galli, Bonansea; Pirone, Giacinti. Risponderà la Svizzera allenata da Nils Nielsen con un 4-1-4-1 così schierato dal primo minuto: Thalmann; Maritz, Kiwic, Buhler, Marti; Waiti; Bachmann, Sow, Maendly, Crnogorcevic; Folmli.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Renzo Barbera di Palermo, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Italia con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.90, mentre l’eventuale successo della Svizzera, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.85.



© RIPRODUZIONE RISERVATA