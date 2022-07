Diretta Rossetti vs Alhambra/ Streaming video Rai, IBF Latino welter boxe

DIRETTA ROSSETTI VS ALHAMBRA: SFIDA DA NON PERDERE!

La diretta di Rossetti vs Alhambra sarà un appuntamento da non perdere oggi per gli appassionati italiani di boxe, che infatti alle ore 23.00 di questa sera, venerdì 8 luglio 2022, potranno seguire l’incontro in programma al campo della Romulea di Roma, che metterà in palio il titolo IBF Latino dei pesi welter tra l’idolo di casa Pietro Rossetti e il suo avversario spagnolo Aaron Alhambra, che sicuramente dovrà fare i conti anche con il tifo avverso, dal momento che ci sarà il massimo sostegno per “The Butcher” del quartiere San Giovanni a Roma.

Pietro Rossetti, cresciuto nella Team Boxe Roma XI dai maestri Italo Mattioli e Luigi Ascani, sarà quindi il grande protagonista dell’evento organizzato da BBT production; il suo bilancio in carriera è finora di ben quattordici vittorie (di cui sette per ko) a fronte di una sola sconfitta su quindici incontri disputati, speriamo che il bilancio possa ulteriormente migliorare ma questo potremo scoprirlo solamente seguendo (magari in televisione) la diretta di Rossetti vs Alhambra…

DIRETTA ROSSETTI VS ALHAMBRA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE IL MATCH DI BOXE

La diretta tv di Rossetti vs Alhambra sarà garantita in chiaro per tutti dalle ore 23.00 su Rai Sport + HD, canale numero 58 del telecomando, di conseguenza possiamo segnalare che il match di boxe valido per il titolo IBF Latino dei pesi welter sarà trasmesso in diretta streaming video sul sito oppure tramite l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DI ROSSETTI VS ALHAMBRA

DIRETTA ROSSETTI VS ALHAMBRA: IL CONTESTO

La diretta di Rossetti vs Alhambra riserverà a Pietro Rossetti la grande emozione di combattere a poche decine di metri da dove “The Butcher” è nato e cresciuto, proprio di questo il pugile romano ha parlato in una recente intervista, pubblicata ieri sul Messaggero: “Mi trasmette una grande carica, tanta voglia di fare bene. È l’inizio di un grande percorso che arriverà lontano: il mio quartiere mi segue, questa è lanosa che per me conta di più. Contro Alhambra sarà un match alla corta distanza, vedrete parecchio fuoco”.

Essere un pugile professionista in Italia non è facile, perché mancano borse importanti che consentano di vivere solo di boxe, “ma per me è solo un ulteriore stimolo, arrivare davvero in alto alla fine è difficile ovunque”. Nel mirino di Pietro Rossetti c’è il sogno di vincere “i titoli mondiali nelle sigle più importanti”, il cammino sarà lungo ma la diretta di Rossetti vs Alhambra potrebbe essere un passo avanti importante in questa direzione.











