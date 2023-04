DIRETTA RUNE RUBLEV/ Finale Atp Montecarlo 2023, streaming video tv: si comincia!

DIRETTA RUNE RUBLEV: INIZIA LA FINALE ATP MONTECARLO 2023

Pronta a partire la diretta della sfida tra Holger Rune (ATP 9) e Andrey Rublev (ATP 6) finalissima del Masters 1000 di Montecarlo. Oggi, domenica 16 aprile 2023, la sfida conclusiva del torneo ATP Montecarlo 2023: l’orario di inizio è fissato alle 14:30, salvo ritardi. Si affrontano due outsider del tabellone del torneo monegasco, il danese Rune è riuscita a spuntarla in un tiratissimo match contro Yannik Sinner, che pure aveva vinto di larga misura il primo parziale. Rublev ha avuto la meglio sull’americano Fritz, con un tabellone che ha perso Novak Djokovic dopo la clamorosa sconfitta del serbo contro Musetti, con l’azzurro poi eliminato nel derby con Sinner. Ora spazio alla finale dell’Atp Montecarlo 2023! (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA RUNE RUBLEV: OGGI FINALE ATP MONTECARLO 2023

Con la diretta della sfida tra Holger Rune (ATP 9) e Andrey Rublev (ATP 6) si chiude il Masters 1000 di Montecarlo. Oggi, domenica 16 aprile 2023, è in programma la finale del torneo ATP Montecarlo 2023: l’orario di inizio è fissato alle 14:30. Per il tennista russo è la terza finale 1000, la seconda nel Principato dopo quella persa due anni fa contro Stefanos Tsitsipas. Invece, per il giovane danese è l’occasione per vincere un’altra finale a questo livello, dopo il successo dello scorso novembre a Parigi-Bercy contro Novak Djokovic. Tra i due è la terza sfida, con i precedenti che ci mostrano un pareggio: Rune proprio in quel torneo di Bercy vinse in due set contro Rublev, invece quest’anno agli Australian Open ha avuto la meglio il russo dopo una “maratona” che si è conclusa al tie-break del quinto set.

Holger Rune è arrivato in finale battendo Jannik Sinner per 1-6 7-5 7-5 in un incontro terminato addirittura alle 21.47 a causa della pioggia che ha condizionato la giornata. Domani il danese salirà al numero 7 del mondo, che è la sua posizione più alta, ma in caso di vittoria contro Andrey Rublev nel Principato potrebbe superarlo. Il tennista russo, invece, si è imposto per 5-7 6-1 6-3 nella prima semifinale sullo statunitense Taylor Fritz.

DIRETTA TV RUNE RUBLEV E VIDEO STREAMING: COME SEGUIRE FINALE ATP MONTECARLO 2023

La diretta tv del match tra Holger Rune e Andrey Rublev è affidata a Sky Sport, che segue l’ATP Montecarlo 2023 tramite i suoi due canali di riferimento. Si tratta di Sky Sport Uno, al canale 201, e Sky Sport Tennis, al canale 205. Di conseguenza, è disponibile anche la diretta video streaming del match, attraverso la piattaforma Sky Go, che però è disponibile solo per abbonati Sky, e NOW.

ATP MONTECARLO 2023: DIRETTA RUNE E RUBLEV IN FINALE IN RIMONTA

La diretta della semifinale di Sinner Rune è stata un’altalena di emozioni, non a caso era stata definita una finale anticipata del torneo ATP Montecarlo 2023. In effetti, si sapeva che la sfida con Jannik Sinner sarebbe stata senza esclusioni di colpi. I due tennisti non hanno deluso le aspettative. A spuntarla, dopo una battaglia durata quasi tre ore in cui si sono affrontati in una condizione climatica quasi al limite tra vento, pioggia e umidità, è stato il tennista danese, uscito fuori alla distanza dopo un primo set dominato dall’italiano.

La sfida si è giocata più sui nervi, infatti Rune si è esaltato nei momenti di difficoltà, provocando il pubblico che lo vedeva sconfitto o molto più semplicemente faceva il tifo per l’azzurro. A dir poco strana, invece, la sfida vinta da Andrey Rublev contro Taylor Fritz, per l’andamento e il contesto. In questa sfida l’inerzia è cambiata spesso, non sono neppure mancati momenti di nervosismo ed emotività, ma il canovaccio tattico è stato rispettato, con una rimonta maturata dopo oltre due ore, con solo la pausa a interrompere la corsa russa all’inizio del terzo set.

