DIRETTA SINNER RUNE/ Atp Montecarlo 2023 video streaming tv: focus sull’avversario

DIRETTA SINNER RUNE: L’AVVERSARIO

Avvicinandoci alla diretta di Sinner Rune, ci sembra giusto spendere qualche parola in più sul tennista danese che sarà protagonista contro Jannik nella semifinale del torneo Atp Montecarlo 2023. Holger Vitus Nødskov Rune, per citare il nome completo, è nato a Gentofte, in Danimarca, il 29 aprile 2003 ed è quindi uno dei migliori esponenti della nuova generazione, come Carlos Alcaraz e naturalmente lo stesso Jannik Sinner.

Finora in carriera Rune ha vinto tre tornei Atp, tutti nel 2022, a Monaco di Baviera, Stoccolma e soprattutto Parigi Bercy, dunque in carriera si è già imposto in un Masters 1000, la stessa categoria alla quale appartiene anche il torneo di Montecarlo. Nei turni del Grande Slam invece i suoi migliori risultati sono i quarti di finale raggiunti al Roland Garros nel 2022 e gli ottavi degli Australian Open 2023, mentre a Montecarlo non era mai andato oltre il secondo punto. Holger Rune quindi guadagnerà moltissimi punti questa settimana, da italiani speriamo che si fermi qui ma sicuramente sarà un match molto intrigante… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA SINNER RUNE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO ATP MONTECARLO 2023

La diretta tv di Sinner Rune, semifinale del torneo Atp Montecarlo 2023, è prevista sui canali della televisione satellitare: nello specifico l’appuntamento è su Sky Sport Tennis (numero 205 del decoder) che da poco tempo è diventato tematico, ma anche su Sky Sport Uno (201) a seconda di quella che sarà la programmazione ufficiale dell’emittente. Come di consueto gli abbonati potranno assistere al match Sinner Rune anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi: basterà infatti attivare l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

JANNIK PUNTA LA FINALE!

La diretta Sinner Rune è il grande appuntamento che ci attende oggi, sabato 15 aprile, come semifinale del torneo Atp Montecarlo 2023: il nostro Jannik Sinner ha vinto ieri nei quarti di finale l’attesissimo derby contro Lorenzo Musetti approdando così in semifinale nel torneo Masters 1000 del Principato, che apre la stagione del grande tennis sulla terra rossa. Di fronte ci sarà il danese Holger Rune, che ieri ha sovvertito il pronostico vincendo il suo quarto di finale contro il russo Daniil Medvedev, quindi sarà un avversario molto pericoloso, come conferma il numero 6 fra le teste di serie, ma comunque sulla carta più abbordabile del russo.

Non possiamo ancora fornire un orario preciso, perché la diretta di Sinner Rune dovrebbe essere la seconda semifinale del torneo Atp Montecarlo 2023, che si giocherà a seguire il precedente incontro che metterà di fronte il russo Andrej Rublev e lo statunitense Taylor Fritz, fissato invece per le ore 13.30, quindi potremmo aspettarci il via per Sinner Rune circa a metà pomeriggio, terza semifinale per l’azzurro nei tre Masters 1000 stagionali finora disputati. In palio c’è un posto nella finale del torneo che nel 2019 fu vinto da Fabio Fognini: uno splendido ricordo per tutto il tennis italiano e un motivo in più per seguire con la giusta attenzione la diretta di Sinner Rune…

DIRETTA SINNER RUNE ATP MONTECARLO 2023: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Sinner Rune, descriviamo adesso il cammino dei due tennisti verso la semifinale del torneo Atp Montecarlo 2023. Prima della vittoria nel derby dei quarti di finale contro Lorenzo Musetti, che francamente è stato un monologo, il nostro Jannik Sinner aveva usufruito di un bye al primo turno per poi vincere contro l’argentino Diego Schwartzman, ritiratosi a metà del secondo set di una partita comunque dominata da Sinner, poi ecco il successo decisamente più sofferto contro il polacco Hubert Hurkacz, che aveva vinto il primo set ed è arrivato a un match point nel tie-break del secondo prima che Jannik prendesse il sopravvento, vincendo 6-1 il terzo parziale.

Dall’altra parte della rete ci sarà il danese Holger Rune, numero 8 del ranking mondiale Atp e testa di serie numero 6 del torneo del Principato, che ha ovviamente usufruito di un bye al primo turno e ha debuttato nel secondo, in cui ha dovuto superare la wild-card di lusso Dominic Thiem, sconfitto in due set. Poi c’è stato anche un pizzico di fortuna per Rune, che negli ottavi di finale ha beneficiato del ritiro del nostro Matteo Berrettini ed è arrivato più fresco al quarto di finale di ieri contro Daniil Medvedev, nel quale il danese ha sovvertito il pronostico battendo il russo per 6-3, 6-4, mettendo in mostra proprio una maggiore freschezza oltre alla qualità di gioco.











