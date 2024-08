DIRETTA SALERNITANA SAMPDORIA (RISULTATO 3-2): TRIPLICE FISCHIO

Allo Stadio Arechi di Salerno la Salernitana batte la Sampdoria per 3 a 2. Nell’ultima parte dell’incontro i granata tornano avanti in maniera definitiva all’85’ grazie alla rete siglata da Braaf, su assist di Njoh, sebbene rimangano poi in inferiorità numerica al 90’+5′ a causa dell’espulsione per proteste rimediata dal subentrato Kallon. I tre punti guadagnati quest’oggi consentono alla Salernitana di portarsi a quota 6 nella classifica della Serie B mentre la Sampdoria resta ferma a uno. (cronaca Alessandro Rinoldi)

DOVE VEDERE LA DIRETTA SALERNITANA SAMPDORIA, IN TV E STREAMING

Se volete assistere alla diretta Salernitana Sampdoria dovrete abbonarvi a DAZN, anche quest’anno detentore dei diritti per quanto riguarda la Serie B.

Per quanto riguarda invece la diretta streaming dovete assicurarvi l’applicazione di Dazn, scaricabile su smartphone, tablet, computer e console di gioco.

E’ INIZIATA LA RIPRESA

Arrivati al sessantesimo minuto, ovvero all’ora di gioco, il punteggio tra Salernitana e Sampdoria è cambiato ed è adesso di 2 a 2. In queste prime battute del secondo tempo, iniziato senza sostituzioni da parte di entrambi gli allenatori delle due squadre in campo questa sera a Salerno, i granata mancano il pareggio per un soffio al 47′ quando Verde devia un tiro di Daniliuc ed al 58′ il VAR aiuta l’arbitro ad annullare il calcio di rigore concesso qualche istante prima per un presunto fallo di Bronn su Veroli. Al 60′ la Salernitana ripristina l’equilibrio con il gol firmato da Valencia, autore di un colpo di testa vincente su assist di Verde. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

FINE PRIMO TEMPO

Al termine della prima frazione di gioco le formazioni di Salernitana e Sampdoria sono da poco rientrate negli spogliatoi per l’intervallo sull’1 a 2. I minuti scorrono sul cronometro ed i blucerchiati insistono completando il sorpasso al 22′ con il gol firmato da Coda sfruttando un’incertezza di Daniliuc e dopo un altro spunto pericoloso di Tutino al 19′. Nel recupero al 45’+3′ Amatucci non acciuffa il pari per colpa della deviazione decisiva di Meulensteen. Fino a questo momento il direttore di gara Ermanno Feliciani di Teramo non ha estratto alcun tipo di cartellino nei confronti dei tesserati delle due società in campo questa sera a Salerno. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

FASE INIZIALE DEL MATCH

In Campania la partita tra Salernitana e Sampdoria è cominciata da poco più di una decina di minuti nel primo tempo ed il punteggio è già di 1 a 1. Nelle fasi iniziali dell’incontro i padroni di casa guidati dal tecnico Martusciello riescono subito a passare in vantaggio al 1′ grazie alla rete messa a segno da Simy che sfrutta il brutto errore commesso dal portiere Vismara nel controllare la sfera. Lo stesso Vismara prova a farsi perdonare fermando Tongya al 3′ e gli ospiti allenati da mister Pirlo trovano il gol dell’immediato pareggio al 4′ per merito di Tutino, su assist di Coda che manca il bis al 10′, complice la parata di Sepe.

Ecco le formazioni ufficiali: SALERNITANA (4-3-3) – Sepe; Daniliuc, Bronn, Velthuis, Bradaric; Soriano, Amatucci, Tello; Tongya, Simy, Verde. Allenatore: Martusciello. SAMPDORIA (3-4-1-2) – Vismara; Bereszynski, Romagnoli, Veroli; Ioannou, Bellemo, Maulensteen, Depaoli; Benedetti; Coda, Tutino. Allenatore: Pirlo. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

SI GIOCA!

Un intrigante match della terza giornata di Serie B sarà sicuramente la diretta Salernitana Sampdoria, che ci attende fra pochissimi minuti allo stadio Arechi. Bicchiere mezzo pieno finora per i padroni di casa della Salernitana allenati da Giovanni Martusciello, che hanno raccolto una vittoria e una sconfitta e quindi tre punti in classifica nelle precedenti due partite del nuovo torneo cadetto, con ben quattro gol già all’attivo ma anche altrettanti al passivo di una difesa ancora da registrare.

Stanno tuttavia peggio gli ospiti della Sampdoria, perché i blucerchiati di mister Andrea Pirlo fino a questo momento non sono andati oltre un pareggio e una sconfitta, di conseguenza hanno un solo punto in classifica e pure la differenza reti dei doriani (-1) è attualmente in campo negativo. Adesso però i numeri assumono importanza solamente relativa e allora cediamo senza ulteriori indugi la parola al campo, perché finalmente la diretta di Salernitana Sampdoria comincia per davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SALERNITANA SAMPDORIA, ARECHI INFUOCATO

Sarà una partita tesissima anche se siamo solo alla terza giornata. La diretta Salernitana Sampdoria vede due squadre uscite beffate nell’ultimo turno di campionato di Serie B, complici due sconfitte arrivate nei minuti finali.

La Sampdoria, che ospitava la Reggiana, ha subito la rete del definitivo 1-0 di Vergara all’84esimo, un’altra doccia fredda dopo il 2-2 del Frosinone all’esordio incassato all’ottantesimo minuto per via del gol di Di Stefano.

A livello di minutaggio è andata ancora peggio alla Salernitana che nello scorso weekend ha perso 3-2 con il Sudtirol, rete decisiva di Rover al 96esimo minuto di gioco. Resta dunque a tre punti in classifica la squadra campana, due in più dei liguri.

L’appuntamento è per martedì 27 agosto alle ore 20:30 presso lo stadio Arechi di Salerno che in questa stagione ha visto solo vittorie ovvero quella ai rigori in Coppa Italia contro lo Spezia e lap rima di campionato contro il Cittadella.

LE PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA SAMPDORIA

Ora andiamo a vedere la diretta Salernitana Sampdoria per la terza giornata di Serie B. I campani scenderanno in campo col 4-3-3 con in porta Sepe, difesa a quattro composta da Daniliuc, Bronn, Velthuis e Njoh. Le due mezzali saranno Tello e Maggiore con Amatucci regista Davanti il tridente sarà rKallon, Simy e Valencia. Assetto tattico diverso per la Sampdoria di Pirlo che disporrà i suoi uomini con il 3-4-2-1. In porta Ghidotti, protetto qualche metro più avanti dal trio Bereszynski, Romagnoli e Vulikic a chiudere il reparto. Agiranno come esterni Venuti e Giordano mentre Bellemo e Yepes saranno in mediana. I due trequartisti Akinsanmiro e Tutino supporteranno Coda.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE SALERNITANA SAMPDORIA

Adesso è arrivato il momento delle quote per le scommesse sulla diretta Salernitana Sampdoria. Quale delle due formazioni parte favorita? Secondo i bookmakers sarà la squadra di casa ad aggiudicarsi la vittoria, data a 2.30. Il pareggio è a 3.30 mentre il 2 fisso a 2.80.

Capitolo reti: l’Over 2.5 è offerto a 2.05 mentre l’Under è quotato 1.75. Diversa la situazione per Gol (1.80) e No Gol, più alto a 1.95.