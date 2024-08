DIRETTA SUDTIROL SALERNITANA (RISULTATO 0-0): PARTITI!

È iniziata la diretta Sudtirol Salernitana, risultato ancora fermo sulla 0-0. Al 3′ Kallon scalda i guantoni a Kallon che fa un vero e proprio miracolo. Gli altoatesini cominciano a carburare verso il sesto minuto, ma il tiro di Davì va fuori di poco.

Al minuto numero sette primo ammonito del match ovvero Casiraghi che entra in ritardo su Tello. In questa prima parte di partita meglio i padroni di casa che però al momento non hanno ancora trovato il modo per migliorare la situazione. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA SUDTIROL SALERNITANA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Scontro geograficamente quasi agli antipodi d’Italia quello che ci attenderà fra pochi minuti con la diretta di Sudtirol Salernitana, in classifica invece i numeri degli altoatesini e dei campani sono identici, per quanto questo aspetto possa avere importanza solo molto relativa dopo avere giocato una sola partita del nuovo campionato di Serie B 2024-2025.

Le statistiche sono in pari grazie a tre punti all’attivo, due gol segnati e uno invece al passivo, con differenza reti pari per entrambi a +1, dal momento che settimana scorsa il Sudtirol aveva esordito vincendo per 2-1 contro il Modena e oggi è di nuovo di scena in casa propria, stavolta contro la Salernitana che arriva dal successo per 2-1 allo stadio Arechi contro il Cittadella. Adesso però i numeri assumono importanza solamente relativa e allora cediamo senza ulteriori indugi la parola al campo, perché finalmente la diretta di Sudtirol Salernitana comincia per davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DOVE VEDERE LA DIRETTA SUDTIROL SALERNITANA, IN TV E STREAMING

Per chi fosse interessato a vedere la diretta Sudtirol Salernitana sarà possibile assistere all’incontro attraverso Dazn, naturalmente con l’abbonamento.

Se invece preferite la diretta streaming per comodità dunque con smartphone, tablet o pc, dovrete scaricare l’applicazione di Dazn o recarvi sul sito web.

TESTA A TESTA

In attesa della diretta Sudtirol Salernitana, in campo per il secondo turno del campionato italiano di Serie B, andiamo a vedere i precedenti tra le due squadre allo stadio “Druso” di Bolzano. Esistono solo una sfida tra le due compagini sul terreno di gioco dei biancorossi, ovvero quella datata 5 settembre 2010. In quell’occasione gli ospiti si imposero di misura (0-1) nel match valevole per la terza giornata di Lega Pro.

Sul campo dei campani, invece, si registrano altri tre incontri: quello dell’8 agosto 2010 che sancì il passaggio del turno di Coppa Italia in favore del Sudtirol; quello del 16 gennaio 2011 terminato con la vittoria granata per 2-1 e, infine, la sfida più recente del 30 settembre 2020. In quest’ultima occasione, utile per il turno preliminare di Coppa Italia, vittoria netta dei campani con le marcature di Tutino, Cicerelli e Capezzi per il 3-0 conclusivo. (Giulio Halasz)

PAROLA D’ORDINE CONTINUITÀ

L’esordio stagionale nel campionato di Serie B è stato per entrambe molto positivo. La diretta Sudtirol Salernitana, in programma sabato 24 agosto 2024 alle ore 19:30, mette di fronte due squadre che hanno vinto l’esordio.

La gara che aprirà questo sabato di cadetteria si giocherà allo Stadio Marco Druso di Bolzano e potrebbe valere la seconda vittoria per una delle due formazioni, come detto entrambi vincenti nel primo turno, tra l’altro con lo stesso risultato.

Gli altoatesini hanno vinto 2-1 contro il Modena grazie al vantaggio di Mallamo e alla rete decisiva di Rover al 90′, intervallare dall’1-1 di Bozhanaj verso fine primo tempo. Rimonta clamorosa invece della Salernitana che dopo l’1-0 del Cittadella con Rabbi, i campani hanno pareggiato con Daniliuc al 93′ e vinto con autogol di Angeli al 97′.

LE PROBABILI FORMAZIONI SUDTIROL SALERNITANA

Entriamo nel vivo della gara con le probabili formazioni della diretta Sudtirol Salernitana. Gli altoatesini si schiereranno con il modulo 5-4-1. Tra i pali Poluzzi, difesa a cinque con Molina, Giorgini, Ceppitelli, Masiello e Cagnano. Arrigoni e Mallamo saranno gli esterni con Kurtic e Casiraghi in mediana e Odogwu in attacco.

La Salernitana replica con il 4-3-3, un modulo più offensivo sulla carta. In porta ci sarà spazio per Sepe, difeso qualche metro più avanti da Daniliuc, Bronn, Belthuis e Njoh. Le due mezzali saranno Coulibaly e Maggiore mentre Amatucci giocherò da regista. Tridente composto da Kallon, Simy e Valencia.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE SUDTIROL SALERNITANA

Andiamo ora a vedere le quote per le scommesse della diretta Sudtriol Salernitana. Ad essere favorita è la squadra di casa seppur di poco: l’1 infatti paga 2.50 mentre il 2 fisso 2.80. Più alta la quota del segno X relativo al pareggio ovvero 3.10.

Ci si aspetta una gara senza troppe reti dato che l’Over 2.5 è dato addirittura a 2.35 contro l’1.57 dell’Under. Gol e No Gol, invece, si possono trovare a 2 e 1.75.