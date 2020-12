Diretta/ Sambenedettese Virtus Verona (Serie C) streaming video tv: verso i play off

DIRETTA SAMBENEDETTESE VIRTUS VERONA: MARCHIGIANI REDUCI DA DUE SCONFITTE…

Sambenedettese Virtus Verona in diretta dallo stadio Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto, mercoledì 23 dicembre 2020 alle ore 12.30, sarà una sfida valevole per la diciassettesima giornata d’andata del campionato di Serie C nel girone B. Squadre entrambe alla caccia dei play off e che occupano rispettivamente il nono e il decimo posto in classifica, con 2 punti di vantaggio a favore della Sambenedettese. Ma i marchigiani sono reduci da due sconfitte consecutive, dopo lo scivolone interno nel derby contro il Matelica è arrivato un ko anche nella trasferta di Cesena: è il primo momento difficile per il tecnico Zironelli che aveva sostituito alcune settimane fa Paolo Montero sulla panchina rossoblu. La Virtus Verona è sicuramente un osso duro, gli scaligeri hanno confermato la loro solidità imponendo il pari alla capolista Sudtirol. La Virtus è già arrivata a quota 10 pareggi, più di ogni altra squadra del girone: manca un pizzico di audacia per vincere qualche partita in più, ma sicuramente alla squadra di Luigi Fresco va più che bene stazionare nella parte sinistra della classifica.

DIRETTA SAMBENEDETTESE VIRTUS VERONA IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sambenedettese Virtus Verona sarà trasmessa in chiaro in diretta streaming video via internet sul sito ufficiale di Elevensports e sulle piattaforme come Facebook, Twitter o Instagram del broadcaster che detiene i diritti del campionato di Serie C in esclusiva, ma li sta divulgando in queste settimane in chiaro per far fronte a un attacco informatico che ha fatto crollare la piattaforma a disposizione degli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI SAMBENEDETTESE VIRTUS VERONA

Le probabili formazioni di Sambenedettese Virtus Verona, sfida che andrà in scena presso lo stadio Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Mauro Zironelli con un 3-4-1-2: Nobile, Enrici, Cristini, Di Pasquale; Masini, Angiulli, Shaka Mawuli, Malotti; Botta; Nocciolini, Lopez. Gli ospiti guidati in panchina da Luigi Fresco schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-1-2 come modulo di partenza: Sibi; Visentin, Pellacani, Daffara, Amadio; Bentivoglio, Cazzola, Lonardi; Marcandella; Pittarello, Danti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla sfida del campionato di Serie C tra Sambenedettese e Virtus Verona, l’agenzia di scommesse Snai offre le quote sul match con la vittoria interna fissata a 2.05, l’eventuale pareggio proposto a una quota di 3.10, mentre chi vorrà puntare sull’affermazione in trasferta, la quota offerta è di 3.75.

© RIPRODUZIONE RISERVATA