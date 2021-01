Diretta/ Sampdoria Inter (Serie A) streaming video e tv: Conte sogna il sorpasso

DIRETTA SAMPDORIA INTER: LUKAKU GUIDERÀ L’ATTACCO AL PRIMO POSTO!

Sampdoria Inter, in diretta dallo stadio Luigi Ferraris di Genova, in programma mercoledì 6 gennaio 2020 alle ore 15.00, sarà una sfida valevole per la sedicesima giornata d’andata del campionato di Serie A. Conte sogna il sorpasso che nelle ultime due giornate di campionato, a cavallo delle festività natalizie, non è riuscito grazie a un Milan che non ha mollato un colpo, mantenendo un punto di vantaggio sui nerazzurri. La goleada inflitta al Crotone con il 6-2 di domenica scorsa è stata l’ottava vittoria consecutiva in Serie A per l’Inter, che con 40 gol realizzati vanta comunque un attacco stratosferico, ma deve migliorare in difesa. Pur lottando, la Sampdoria è stata sconfitta di misura dalla Roma, restando ora a +6 dalla zona retrocessione ma manifestando di nuovo i limiti di continuità che affliggono i blucerchiati dall’inizio della stagione. Una tranquilla salvezza è senz’altro l’obiettivo principale per la squadra allenata da Ranieri, che proverà ad approfittare dell’assenza di Lukaku nell’attacco nerazzurro.

DIRETTA SAMPDORIA INTER STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sampdoria Inter sarà riservata ai possessori di un abbonamento alla televisione satellitare: per loro appuntamento in esclusiva su Sky Sport Serie A, con la consueta possibilità (che non comporta costi aggiuntivi) di seguire questa partita di Serie A anche tramite il servizio di diretta streaming video, semplicemente attivando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA INTER

Le probabili formazioni di Sampdoria Inter, sfida che andrà in scena presso lo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Claudio Ranieri con un 4-4-1-1: Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Candreva, Thorsby, A. Silva, Damsgaard; Verre; La Gumina. Gli ospiti guidati in panchina da Antonio Conte schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-5-2 come modulo di partenza: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Sensi, Darmian; Lautaro Martinez, Sanchez.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla sfida del campionato di Serie A tra Sampdoria e Inter, l’agenzia di scommesse Snai offre le quote sul match con la vittoria interna fissata a 6.00, l’eventuale pareggio proposto a una quota di 4.20, mentre chi vorrà puntare sull’affermazione in trasferta, la quota offerta è di 1.50.

